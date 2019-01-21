Son Dakika Haberleri: Tesisler Vatandaşlara 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

Tesisler Vatandaşlara 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

1 saat önce

Trabzon Beşirli Tenis Kortları, Gençlik Merkezi ve spor kompleksinin 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Tesisler Vatandaşlara 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek, System.String[]
Trabzon Beşirli Tenis Kortları, Gençlik Merkezi ve spor kompleksinin 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, gençlere güzel imkanlar sunarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, beden ve ruh sağlığını geliştirecek ortamları oluşturmak, günün her saatinde spor yapabilecek tesisleri açık tutmak ve sessiz ortamda ders çalışabilecekleri yerler bulundurmak amacıyla başlatılan bu uygulamaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Öztürk, Bakanlığın başlattığı uygulamayla vatandaşlara, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici çalışmalar yaptıklarını, bunun yanında ise eğitimi ve gelişimi de esas alan projeler geliştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz istediği saatte Akyazı Spor Kompleksi içerisindeki Gençlik Merkezlerimize gelip dilerlerse ders çalışabilir veya buradaki müzik ve oyun aletleri ile stres atabilir. Her yaştaki vatandaşımız Beşirli Spor Kompleksindeki kortlarda veya birbirinden modern salonlarda istedikleri branşta spor yapabilir. Görevli arkadaşlarımız, 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlarımızı merkezimizde bekliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:26 Kaynak: AA

Tenis, Trabzon, Güncel
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