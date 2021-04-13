"Tesislerimizi Aktif Hale Getirip, Turizme Katkısını Artıracağız" - Son Dakika

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İkizce mahallesindeki sosyal tesislerde personeller ve vatandaşların yanı sıra Malatya'yı ziyaret edecek olanlara kaliteli ve güzel hizmetler sunacaklarını söyledi.

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ait sosyal tesislerin daha iyi hizmet vermesini sağlayacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz tarafından yaptırılan ve yaklaşık 1,5 yıldır kullanılmayan İkizce mahallemizdeki sosyal tesislerimizin devri için bugün bir aradayız. Çok kaliteli, nitelikli ve birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı buradaki sosyal tesislerimizi belediye olarak devrini alıp, bölgemizin turizmine katkı sunacak bir görüntüye ulaştırmayı hedefliyoruz. Son dönemlerde hayata geçen yatırımlarla yoğun bir şekilde tercih edilen Yeşilyurt'umuza gelen misafirlerimizi en güzel şartlarda ağırlamak adına burayı daha aktif hale getireceğiz, hayırlı uğurlu olsun.Bu tesislerin Yeşilyurt Belediyesine devr edilmesinde desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımıza, eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi ve AK Parti Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.İnşallah bu tesislerimizde bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunacaktır. " diye konuştu.

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ise, sosyal tesisleri daha aktif hale getirmek adına çalışmalar başlatacak olan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından sosyal tesislerin, Yeşilyurt Belediyesine devrine ilişkin protokol imzalandı.