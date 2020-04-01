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Tesislerimizi neden farklı turizm modelleri yaratarak çalıştırmayalım?
47 dakika önce
Zeynep Gülin Silahtaroğlu, salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler tartışmasına yeni öneriler getirdi.
Zeynep Gülin Silahtaroğlu, salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler tartışmasına yeni öneriler getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06
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