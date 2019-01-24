Tesisleşmeyi Halletmek İstiyoruz"

Karşıyaka
Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbol
, futbol veya voleybolda dünya şampiyonu olsalar bile altyapıdan vazgeçmemeleri gerektiğini bildirdi.
Büyükkarcı, yaptığı açıklamada, bir kulübün yaşaması için mutlaka ve mutlaka altyapısının çok düzgün kurulması ve sağlıklı işlemesi gerektiğini belirtti.
Kendilerinin de bu konuyla ilgili bitmeyecek çalışma içinde olduklarını bildiren Büyükkarcı, şunları kaydetti:
"Basketbol, futbol ve voleybolda dünya şampiyonu olsak bile altyapıdan vazgeçmememiz lazım. Futbol
altyapıdaki çalışmalarımız çok hızlı ilerledi ve 12 ayda yüzde 640 büyüdük. Bu gerçekten ciddi bir artış. Bunu sürdürmek zorundayız ve ne gerekiyorsa yapacağız. Diğer önemli konu ise tesisleşme. Her seferinde deli gibi aynı şeylere vurgu yapıyoruz ama olmazsa olmazımız bu. Tesisleşme dediğiniz zaman bugün Selçuk Yaşar
Tesisleri'nin bir sene içinde yenilenmesi bir futbol takımının bütçesi kadar neredeyse ama bunu yapmaya mecbursunuz."
Büyükkarcı, bu yıl sportif anlamda büyük başarıların olmayabileceğini ancak perde arkasında çok ciddi işler yaptıklarını belirterek, "Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz, en azından tesisleşmeyi halletmek istiyoruz." dedi.