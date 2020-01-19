TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Hileli gıdada en iyi denetimi halkımız yapar" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Bendevi Palandöken: 'Hileli gıdada en iyi denetimi halkımız yapar' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Hileli gıdada en iyi denetimi halkımız yapar"

15 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlıksız üretimden korunmak için vatandaşların piyasa değerinin altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşması gerektiği belirterek, "Hileli gıdada en iyi denetimi hiç kuşkusuz halkımız yapar ve yardımcı olur.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlıksız üretimden korunmak için vatandaşların piyasa değerinin altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşması gerektiği belirterek, "Hileli gıdada en iyi denetimi hiç kuşkusuz halkımız yapar ve yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, internet üzerinden satılan ucuz ve ne olduğu belli olmayan markaların ürünlerinden uzak durulması gerektiğini ifade etti. Tüketiciler şüphe duydukları gıda ürünlerini Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla yetkililere ihbar ve şikayet etmekten çekinmemesi gerektiğini aktaran Palandöken, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken bildikleri ve güvendikleri esnafı tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu firmalara uygulanan mevcut yaptırımlar caydırıcı olmadığı takdirde sağlıksız üretim kötü niyetli firmalar tarafından isimler değiştirilerek farklı yollarla sürdürülebiliyor. Bunun önüne geçmek için daha ağır yaptırımlar uygulanmalı. Çünkü hiç kimse halkın sağlığıyla oynayarak kazanç elde etmemeli. Burada en önemli görev halkımıza düşmektedir. Sebebi ise hileli gıdada en iyi denetimi hiç kuşkusuz halkımız yapar ve yardımcı olur."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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