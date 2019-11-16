TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, aile işletmeleri ve pansiyonlar gibi küçük yerlerin konaklama vergisinden muaf tutulması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile düzenlenen "konaklama vergisi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Getirilmesi öngörülen yüzde 2'lik konaklama vergisinin küçük işletme sahibi esnafa olumsuz yansıyacağını belirten Palandöken, bundan en çok aile işletmeleri ile pansiyonlar gibi turizme hizmet eden yerlerin etkileneceğini ifade etti.

Palandöken, "Bu vergi en azından konaklama sektöründe küçük işletme sahibi esnafımızdan alınmamalı ki en çok olumsuz etkilenecek olan bu esnafımızın kazancının ve müşterisinin azalmasının önüne geçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Esnaf işletmesi" olarak adlandırılan çok küçük aile işletmeleri bulunduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu insanlar kendilerinin de yaşadıkları evin 2 veya 3 odasını pansiyon olarak değerlendirip geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Günlük 20 lira bile yatak bedeli alınan birçok aile işletmesi var. Oran yüzde 2 bile olsa bu vergi ekstra bir maliyet getireceği için en çok bu esnaf kesimimizi zorlarken diğer tüm konaklama işletmelerinin de maliyetini artırmış olacak. Bu da fiyatlarda artış gibi sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla turizm de olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle küçük işletmeler, bu kesimdeki esnafımız, tıpkı öğrenci pansiyonları gibi konaklama vergisinden muaf olmalı."

Konaklama vergisi nedir?

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde yer alan ve Mecliste kabul edilen maddeye göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence merkezleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler "konaklama vergisi"ne tabi olacak.

Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.

Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olacak.

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler ise konaklama vergisi kapsamı dışında tutulacak.