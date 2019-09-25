TESK Başkanı Bendevi Palandöken Nevşehir'de

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı'yı ziyaret ettiği bildirildi.

NEVESOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVESOB binasında yönetim kurulu üyelerince karşılanan Palandöken, burada, kendi adını taşıyan toplantı salonunda Pınarbaşı ve oda başkanları ile istişarede bulundu.



Yapımı devam eden NEVESOB ek hizmet binasında incelemede bulunan Palandöken'e, Pınarbaşı tarafından ziyaretin anısına teşekkür plaketi takdim edildi.



Palandöken'e programında, Aksaray Esnaf Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan ile Niğde Esnaf Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil de eşlik etti.