TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Perakende Yasası güncellenmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Bendevi Palandöken: 'Perakende Yasası güncellenmeli' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Perakende Yasası güncellenmeli"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı zincir market şubelerinde çalışma saatinin 08.00'e çekildiğini belirterek, "Perakende Yasası'nı güncellemekte daha fazla geç kalınmamalı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı zincir market şubelerinde çalışma saatinin 08.00'e çekildiğini belirterek, "Perakende Yasası'nı güncellemekte daha fazla geç kalınmamalı. Zincir marketlerin açılış yerleri ve çalışma saatlerine kural konulmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ulusal ve yerel olmak üzere ülke genelinde toplamda sayıları 40 bine yaklaşan zincir marketlerin esnafa kan kaybettirdiğini belirtti.

Söz konusu marketlerin çalışma saatlerini de değiştirdiğine dikkati çeken Palandöken, "Zincir marketlerin kimi ülkenin her ilçesine şube açmakla övünürken kimi ürün portföyünü genişleteceğini bildiriyor. Kimi saat 08.00'de açılırken kimi akşam 22.00'de kapanıyor. Üstelik bazı işlek şubelerinde açılış saatlerini 09.00'dan 08.00'e çeken zincir marketler var. Esnafın, yanına ya da karşısına konumlanan, erken açılıp geç kapanan, yüzlerce A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketlere dayanacak gücü kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Perakende Yasası'nın, ihtiyaca cevap vermediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Zincir marketin, yılda 500'e yakın yeni şube açması ya da 10 bin mağazası olması övünülecek bir şey değil, aksine rekabet kurallarına aykırıdır. Perakende Yasası'nı güncellemekte daha fazla geç kalınmamalı. Zincir marketlerin, açılış yerleri ve çalışma saatlerine kural konulmalı. Esnafımız kendine özel bir ayrıcalık istemiyor, hakkının yenmemesi için çabalıyor. Zincir marketler Avrupa'daki gibi yalnızca günün belirli saatlerinde açık kalmalı. Bu durum bu marketlerde uzun saatler çalışan personel için de adil bir çalışma şartı oluşturacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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