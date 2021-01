Palandöken: "Gazeteciler demokrasinin olmazsa olmazıdır"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Kamuoyunun basın aracılığıyla doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın habere ulaşması, demokrasinin işlerliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce objektif, çok sesli ve özgür bir basının varlığı demokrasilerin olmazsa olmaz koşuludur" dedi.

Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin ve vatandaşların habere ulaşmasının demokratik toplumlarda hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı. Palandöken mesajında şunları dile getirdi:

"Kamuoyunun basın aracılığıyla doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın habere ulaşması, demokrasinin işlerliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce objektif, çok sesli ve özgür bir basının varlığı demokrasilerin olmazsa olmaz koşuludur. Her daim vatandaşı bilgilendiren ve kamuoyunun özgürce oluşmasına yardımcı olan gazeteciler ise demokrasinin demirbaşıdır. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olan basın mensupları gece gündüz demeden her koşulda vatandaşın habere ulaşması için var gücüyle çalışarak sorumluluk bilinci ile bu önemli görevi yerine getirmektedir. İfade özgürlüğümüzün aracı olan gazetecilere çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan Çalışan Gazeteciler Günü'nün 60. yıl dönümünde yerel, ulusal ve uluslararası alanda çalışan tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına ise Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA