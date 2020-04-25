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TESK Başkanı Palandöken: "65 yaş ve üstü esnafa iş yerini açma imkanı verilmeli"
6 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "65 ve üzerinde evinden çıkamayan emekli vatandaşlara da haftanın belli gün ve saatlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş yapmaları için izin verilmelidir" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "65 ve üzerinde evinden çıkamayan emekli vatandaşlara da haftanın belli gün ve saatlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş yapmaları için izin verilmelidir" dedi.
Korana virüs sebebiyle 65 yaş ve üstünde iş yeri bulunan esnaf ve sanatkarların kısa sürede olsa iş yerlerini açmalarına izin verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açması ekonomiye kısa süreliğine de olsa bir canlılık getirir. Çünkü bu kesim esnafımızın alacağını tahsil etmesi ve borcunu ödemesi için bu imkan sağlanmalı. Bunun için de günde sabah saat 00.9 ile öğlen saat 14.00'e kadar iş yerlerini açmalarına imkan verilmesi hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de günlerdir evlerinde kalan vatandaşlarımızın moral kazanmalarına sebep olacaktır. Bunun la birlikte 65 ve üzerinde evinden çıkamayan emekli vatandaşlara da haftanın belli gün ve saatlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş yapmaları için izin verilmelidir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:11 Kaynak: İHA
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