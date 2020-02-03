TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketlerde ekmek, peynir, zeytinin yanında beyaz eşya, araba lastiği, ev boyası, yatak örtüsü gibi birbiriyle alakası olmayan tüm ürünler satılıyor. Mevsime ve döneme göre ürün çeşitliliği artarken yaz aylarında mangal araç ve gereçleri, bayramlarda ve özel günlerde hediyelik eşyalar, okul açılış dönemlerinde kırtasiye gibi her türlü ürün satılıyor" dedi.



"Teknik alt yapı hizmeti gerektiren ürünlerin satışına düzenleme getirilmeli"



Zincir marketlerde özellikle teknik alt yapı hizmeti ve garanti belgesi gerektiren ürünlerin satışının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Ulusal zincir marketler, gıda ürünleri dışında teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak, canlı çiçek, kontör, araç lastiğinden, motor yağı ve antifiriz gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak piyasanın dengesini bozuyor. Görünürde en çok bakkal ve büfelerin işini etkiliyor gibi gözükse de zincir marketlerin sattığı ürünler 70'e yakın sektörü direkt olarak etkiliyor. Zincir marketlerin gıda ürünleri dışında kafasına göre her türlü ürünü satmasının önüne geçilmeli. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli. Özellikle teknik alt yapı hizmeti ve ürün garantisi sunmayı gerektiren, yüksek meblağlı ürünlerin zincir marketlerdeki satışı kaldırılmalı" diye konuştu.



"Esnaf ve sanatkarlarımız sattığı ürüne sahip çıkar"



Esnaf ve sanatkarların sattığı ürüne sahip çıktığını anlatan Palandöken, "Yıllardır aynı işi yapan esnafımız sattığı ürün konusunda müşterisine her türlü bilgiyi teknik ve alt yapı hizmetini sunmaktan çekinmez. Oysa zincir marketlerde kasa ve reyon görevlisi dışında müşterinin muhatap olabileceği, ürünler hakkında teknik bilgi alabileceği personel yok. Zincir marketlerden alınan ürünler arızalandığında vatandaş derdini anlatacak kimseyi bulamıyor. Garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olamadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalabiliyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı" şeklinde konuştu. - ANKARA