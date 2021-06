TESK Başkanı Palandöken: "Babalar Günü alışverişleri için esnafımızın beklentisi büyük"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnafın özel günlerde yapılan alışverişler için her zamankinden daha çok beklenti içerisinde olduğunu belirterek, "Esnafımız en çok özel günlerde yoğun satış yapıyor fakat pandemi dolayısıyla tüm özel günler sakin geçti. Dolayısıyla Babalar Günü alışverişleri için esnafımızın beklentisi büyük" ifadelerine yer verdi.

Babalar Günü'nü sebep bilerek hediye alışverişlerinin yapılmasının hem esnafı hem de babaları mutlu edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özel günlerde yapılan alışverişler her zaman normal alışverişlerin en az 2 katı veya 3 katı oluyor. Fakat bir buçuk yıldır tüm özel günlerde esnafımız ya tam kapalı ya da kısıtlı saatlerde kısıtlı şekilde satış yaptı. Yani salgın Sevgililer Günü, Anneler Günü, Bayramlar gibi özel günlerin hiçbirinde esnafımızı mutlu etmedi. Pandemi koşullarında kazancı düşen ve zor zamanlardan geçen esnafımız da Babalar Günü alışverişleri için büyük beklenti içerisinde vatandaşlarımızı bekliyor. İndirimlerin gerçek ve dişe dokunur olduğu esnafımızda küçük bir kalemden gömleğe, saatten pantolona, çiçekten cüzdana her türlü bütçeye uyacak, her zevke hitap edecek hediyeler mevcut. Hem babamızı mutlu etmek, hem de esnafımıza destek olmak için vatandaşlarımızı Babalar Günü alışverişi yapmaya davet ediyorum. Annelerimiz kadar değerli babalarımızı da mutlu etmek boynumuzun borcudur. Bu vesile ile tüm babaların ve baba olacakların Babalar Günü'nü kutluyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA