Son Dakika Haberleri: TESK Başkanı Palandöken: "Bankalar ekmedikleri yerden biçiyorlar"
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Bankalar ekmedikleri yerden biçiyorlar'

TESK Başkanı Palandöken: "Bankalar ekmedikleri yerden biçiyorlar"

6 saat önce

Bankaların pos kullanım ücretlerine zam yapmasının yanlış olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düşürülen faiz oranları ve pos komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin açığını bankalar pos kullanım ücretlerine zam olarak esnaftan çıkarıyor.

TESK Başkanı Palandöken:

Bankaların pos kullanım ücretlerine zam yapmasının yanlış olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düşürülen faiz oranları ve pos komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin açığını bankalar pos kullanım ücretlerine zam olarak esnaftan çıkarıyor. Esnafımız yüzde 20 oranında zam yapıldığı yönündeki şikayetlerinde haklı" dedi.


POS kullanım ücretlerine yapılan zamların geri alınması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez bankasının faizlerde indirim kararı birçok sektörde ve piyasalarda canlılık oluşturdu. POS cihazlarında üye iş yerlerinden alınan pos komisyon oranlarına da yüzde 1,6 oranında sınırlama getirilmesi de olumlu bir karar olmuştu. Fakat bankalar bu düşüşlerdeki açığı pos kullanım ücretine yüzde 20 oranında zam yaparak kapatmaya çalışıyor. Bu zamlar piyasalara olumlu yansıyan etkilerin erimesine yol açıyor. Enflasyon düşerken, faiz oranları düşerken POS kullanım ücretlerine zam yapılması, bankaların ekmediği yeri biçmesi demektir. Makine zaten esnafımızın ücreti vererek satın aldığı makine, dolayısıyla kendisine ait. Bundan yüksek kullanım ücretleri alırken bir de üzerine zam yapılması haksızlıktır" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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