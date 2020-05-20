TESK Başkanı Palandöken, birlik başkanları esnafın sorunlarını görüştü - Son Dakika

Korona virüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla tele konferans ile düzenlenen birinci ve ikinci bölgesel oturum toplantıları TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından gerçekleştirildi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Marmara Bölgesi'nden Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, İstanbul Madeni Eşya, Kırklareli, Sakarya ve Yalova ile Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Afyon, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak Birlik Başkanları katıldı. Toplantıda korona virüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı sıkıntılar ve talepleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak korona virüs sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar için çözüm yolları arandı.



-"Ortak akıl için bir araya geldik"



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Birlik Başkanları ile sürekli temas halinde olduklarını dile getirerek meselelerin özüne inebilmek ve ortak akıl oluşturmak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tüm sektörlerden kendilerine ulaşan sıkıntıları çözmek için gayret ettiklerini belirten Palandöken, "Şu anda özellikle 65 yaş üzerindeki esnafımızın sorununu çözmek için etkin bir şekilde çalışıyoruz. Hepinizin de bildiği gibi esnaf dükkanını açamayınca istihdamda eksiklikler yaşanıyor. Umarım ki bu süreç bir an evvel sona erer. En önemli sektörlerden biri olan motorlu kara taşıtlarındaki sorunları iletmek için bugün İç İşleri Bakanlık yetkilileri ile bir görüşmemiz olacak. Kahvehaneler, cafeler, kır bahçeleri ve düğün salonları için çalışmalarımız sürüyor. Bu sektörlerin yaşadığı sıkıntıların Haziran ayı içerisinde çözüleceğini umut ediyorum. Tüm sektörlerdeki esnafımızın sıkıntıların çözmek için yetkili mercilerle görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.



Birlik başkanları esnaf için taleplerini iletti



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in konuşmasının ardından Birlik Başkanları söz alarak bölge esnafının yaşadığı sorunları iletti. Toplantıda Birlik Başkanları tarafından korona virüsle mücadele döneminde elektrik, su ve doğal gaz faturalarının Cumhurbaşkanı kararıyla 3 ay faizsiz ertelenmesi, çalışma kapasiteleri düşen dolmuş ve halk otobüsleri için devlet desteği, iş yapamayan esnaftan yerel yönetimlerin tabela ve çevre vergisi alınmaması gibi talepler iletildi. Birlik Başkanlarının taleplerini not alan Palandöken yetkili mercilerle görüşerek bu talepleri ileteceğini ve sorunların çözüme kavuşturulması için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. - ANKARA