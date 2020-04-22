TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuklar cumhuriyetimizin teminatıdır" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, egemenliğini ilan eden Türk milletinin cumhuriyete giden çağdaş uygarlık yolculuğundaki en önemli kilometre taşıdır. Meclisinin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklalimizin temini kadar istikbalimizin tesisinin de gerektiği düşüncesiyle 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek dünyaya sevgi ve barış tohumları ekmek için tüm çocuklara armağan etmiştir. Bu özel günde esnaf ve sanatkarlar camiası adına sevgili çocuklarımızın bayramını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin teminatı ve masumiyetin sembolü olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için hep birlikte çalışmalı, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz" dedi. - ANKARA