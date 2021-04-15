TESK Başkanı Palandöken'den, 9 maddelik talep mektubu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını için yeni tedbirlerin alındığı süreçte esnaf ve sanatkarlar adına Cumhurbaşkanlığı'na 9 maddelik yeni bir talep mektubu iletti.

Pandemi başladığından bu yana devlet tarafından yapılan düzenlemeler ve verilen desteklerle esnaf ve sanatkarın sıkıntılarının bir nebzede olsa giderildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ancak salgının artarak devam etmesi ve alınan tedbirler çerçevesinde işlerini açamayan ve çalışma şekilleri sınırlandırılan esnaf ve sanatkarlar vergi, prim, kredi, kira ödemeleri ile elektrik, su, doğalgaz faturaları ile diğer zaruri dükkan giderlerini ödeyememiş, borçlar daha da artarak, ticari faaliyetlerini yerine getirmeleri iyice zora girmiştir" ifadelerini kullandı.

Palandöken, son alınan tedbirlere paralel olarak yarı kapanma ile başlayan tedbirler kapsamında esnaf ve sanatkarların özellikle Ramazan ayında ayakta kalabilmeleri için önem arz eden ve hayati zorunluluk haline gelen tedbirleri mektubunda esnaf ve sanatkarlar camiası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Palandöken, mektupta taleplerini şu şekilde sıralardı:

"- Esnaf ve sanatkarlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması,

Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,

Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,

Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması,

Ticari araçların kullanmakta olduğu akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV indirimine gidilmesi,

Esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,

Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,

Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlarımız yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,

Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi gerekmektedir." - ANKARA