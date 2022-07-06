TESK Başkanı Palandöken'den Bayram Uyarısı: "İnsan Sağlığına Zarar Verecek Merdiven Altı Üretimlere Dikkat Edilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Başkanı Palandöken'den Bayram Uyarısı: "İnsan Sağlığına Zarar Verecek Merdiven Altı Üretimlere Dikkat Edilmeli"

06.07.2022 14:54

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram ikramlıklarında merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Başta bayramların olmazsa olmazı çikolata, şeker gibi ürünlerin, kolonya gibi kullandığımız misafirlerimize ikram ettiğimiz ürünlerin de kalitesine dikkat etmemiz lazım" dedi. Palandöken, kurbanlıkların da sağlıklı olduğundan emin olunan çadırlardan alınması uyarısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram ikramlıklarında merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Başta bayramların olmazsa olmazı çikolata, şeker gibi ürünlerin, kolonya gibi kullandığımız misafirlerimize ikram ettiğimiz ürünlerin de kalitesine dikkat etmemiz lazım" dedi. Palandöken, kurbanlıkların da sağlıklı olduğundan emin olunan çadırlardan alınması uyarısında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı'yla haksız kazanç peşinde koşanların iştahının kabardığına işaret ederek, vatandaşları yapacakları alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Palandöken, şunları söyledi:

"KALİTESİYLE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİN ALINMASI GEREKİR: Artık Kurban Bayramı'na çok az bir gün kaldı. Tabii ki gözü dönmüşlerin, dolayısıyla haksız yere kazanç peşinde koşanların bu dönemlerde bildiğiniz üzere iştahlarının kabarık olduğu zamanlar. Onun için dikkat edeceğimiz hususlar var. Kurban alırken çok dikkat etmek lazım. Bu arada paranızı kontrol etmeniz hem de kurbanın sağlıklı olduğundan emin olduğunuz tezgahlardan, çadırlardan almanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu arada insan sağlığına zarar verecek, merdiven altı üretimlere de dikkat etmek lazım. Başta bayramların olmazsa olmazı çikolata, şeker gibi ürünlerin, kolonya gibi kullandığımız misafirlerimize ikram ettiğimiz ürünlerin de kalitesine dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla dünyada artan fiyatlar ülkemizde artan fiyatlarla eş değer olarak, örneğin merdiven altında 20 liraya, 30 liraya baklava satılıyor. Ama bu fiyatlara baklavanın, kurabiyenin satılmasının mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Şekerler de ortalama fiyatın çok altında bir fiyata satılamaz. Dolayısıyla hem fiyatıyla hem de dediğim gibi kalitesiyle öne çıkan ürünlerin alınması gerçekten de hem misafirlerimizin hem de sizin sağlığınızın ve verdiğiniz paranın boşa gitmediğini öne çıkarır.

KURBAN ETLERİNİN HAZIRLANMA YERİ KASAP DÜKKANIDIR: Yine bu kurban ibadetini tamamladıktan sonra, etlerin hazırlanmasında kasabın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla hiç hayatında hayvan kesmemiş ama o gün eline bir bıçak geçirmiş 'Ben kasabım' diye piyasaya çıkanların hem etinize hem de hayvanın canına zarar vermesinin önlenmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla ondan sonra kurban etinin kasap dükkanında hazırlanması, böylece etin ziyan olmaması ve vereceğiniz insanlara açısından makbule geçmesi için önemli. Yoksa herhangi bir dükkanın önüne koydukları bir tane kıyma makinesi veya parçalama tezgahında bunların yaptırılması hem sağlık yönünden hem de hijyen yönünden hem size hem de vereceğinizin insanlara zarar getireceğinin bilinmesi lazım."

YORUMLAR
500
TBF, Basketbol Gelişim Merkezi için hazırladığı tanıtım filmini paylaştı TBF, Basketbol Gelişim Merkezi için hazırladığı tanıtım filmini paylaştı Yıldız Dağı Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor Yıldız Dağı Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazır Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazır
Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken'den Bayram Uyarısı: 'İnsan Sağlığına Zarar Verecek Merdiven Altı Üretimlere Dikkat Edilmeli' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken'den Bayram Uyarısı: "İnsan Sağlığına Zarar Verecek Merdiven Altı Üretimlere Dikkat Edilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement