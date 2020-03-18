TESK Başkanı Palandöken'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek

24 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

TESK Başkanı Palandöken'den

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Palandöken, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen bir boyut kazandığını ifade etti.

Palandöken, Türkiye'nin koranavirüse en hazırlıklı ülke olduğunu belirterek, "Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlarlar sevindiricidir. Ülkemizin ve halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:48 Kaynak: AA

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