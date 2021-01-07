TESK Başkanı Palandöken'den enerji tasarrufu çağrısı - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken'den enerji tasarrufu çağrısı

07.01.2021 12:32
TESK Başkanı Palandöken'den enerji tasarrufu çağrısı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Enerji tasarrufunun her zamankinden önemli olduğu bir dönemde olduğumuzu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde doğal kaynakların, enerji kullanımının, gıda tüketiminin ve birçok çevresel faktörün kullanımı ve önemi daha çok ortaya çıktı. Enerji Haftası vesilesiyle ülkemizin ve dünyanın daha yaşanılabilir olması için evlerimizde ve iş yerlerimizde bilinçsiz enerji kullanımından kaçınıp enerji tasarrufu yapmayı ilke haline getirmeliyiz. En önemlisi bu pandemi döneminde enerji şirketleri esnafımızı ve vatandaşı zam ve tahsilat için bunaltmamalıdır. Vatandaşa rahat nefes alacağı imkan sunulmalı" dedi.

Ülkemizin enerji konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Palandöken, "Dünyamızın geleceği, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya ve ülke bırakmak için hepimizin bir vatandaşlık görevi olan enerjiyi bilinçli, tasarruflu kullanmak için halen geç kalınmış değil. Özellikle pandemi sürecinde daha çok önemi anlaşılan ve kullanımı artan enerjide, ülkemiz büyük oranda dışa bağımlı. Ne kadar savurgan davranmaz, tasarruflu kullanırsak, o kadar cebimize ve ülkemize faydamız dokunur. Okulların uzaktan eğitime geçmesi, birçok kurumda evden çalışma modeline geçilmiş olması, hafta sonları evlerde kalma tedbirleri gibi durumlar, evlerimizde enerji tüketimini de artırdı. Faturalara gelen zamlar ya da kullanımın artmasıyla ödenen tutarların da artması bile, enerji tasarrufunun bir zorunluluk olduğunu bizlere gösteriyor" dedi.

"Enerji tasarrufuna her alanda dikkat edilmeli"

İnsanlar için küçük fakat ülke için büyük adımlar atarak enerji tasarrufuna her alanda dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Evlerde kullanımı artan enerji için tasarrufa evlerde başlamalı fakat kitlesel bir bilinç ile hareket ederek her alanda dikkat etmeliyiz. İş yerleri, fabrikalar ve bunun gibi doğrudan yoğun şekilde enerji kullanımı yapılan alanlar çok daha önemli. Bizim için küçük bazı davranışların geniş çapta ülkemize ve ekonomimize doğrudan büyük faydalar sağlayacağı unutulmamalı. Bunun için kullanılmayan lambaları kapatmak, damlayan muslukları tamir ettirmek, izlenmeyen televizyonu kapatmak, apartman ve müstakil konutlarda ısı yalıtımı yaptırmak, kişisel araç yerine toplu taşıma kullanmak, beyaz eşyalarda enerji tasarrufu sağlayan ürünler tercih etmek, kullanılmayan cihazların fişini prizde bırakmamak gibi adımlarla her türlü enerji kullanımında tasarruflu ve bilinçli davranmalıyız. Enerji Tasarrufu Haftası'nın bu davranışları hayatımızın bir parçası haline getirdiğimiz farkındalığı kazandırmasını umuyorum" diye konuştu. - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken'den enerji tasarrufu çağrısı

Bendevi Palandöken, Türkiye, Enerji, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den enerji tasarrufu çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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