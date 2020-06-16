TESK Başkanı Palandöken'den

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sebze ve meyvenin öneminin daha çok anlaşıldığını belirterek, "Üretimi artırmak, tarımı güçlendirmek için köye geri dönüş projelerinde destekler kriter aranmaksızın verilmeli. Köyde evi veya arazisi olmayanlara bedelsiz fakat satmamak koşulu ile arazi tahsis edilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, devletin tarım ve hayvancılıkta çok güzel destek projeleri gerçekleştirdiğini, bunlardan en önemlilerinin ise köye dönüşü destekleyen projeler olduğunu bildirdi.

Köyüne geri dönmek isteyen herkesi kapsayacak bir köye dönüş projesinin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Farklı isim ve kriterlerle uygulanan bu projelerde tarımla ilgili üniversitelerden mezun olmak, emekli olmamak, yaş kısıtlaması gibi birçok kriter bulunuyor. Yalnızca genç çiftçiler yetiştirmek yerine, köyüne geri dönmek isteyen tüm vatandaşları kapsayacak bir köye dönüş projesi hayata geçirilmeli. Arazilerin ve toprağın özelliğine göre desteklerin olması gerekli."

Kovid-19 sürecinde sebze ve meyvenin öneminin daha çok anlaşıldığına dikkati çeken Palandöken, "Bu nedenle üretimi artırmak, tarımı güçlendirmek için köye geri dönüş projelerinde destekler kriter aranmaksızın verilmeli. Köyde evi veya arazisi olmayanlara bedelsiz fakat satmamak koşuluyla arazi tahsis edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.