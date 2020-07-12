TESK Başkanı Palandöken'den "kurban derisi" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken'den "kurban derisi" vurgusu Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deri sanayisinin her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvanın ham derisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu yıl hava sıcaklıkları da göz önünde bulundurularak kurban derilerinin zamanında...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deri sanayisinin her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvanın ham derisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu yıl hava sıcaklıkları da göz önünde bulundurularak kurban derilerinin zamanında tuzlanması gerektiğini ifade etti.

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını belirterek, kurbanlıkların kesiminin doğru şekilde yapılmasının önemine işaret etti.

Her bayramda kör bıçak kullanımı ve yanlış kesim teknikleri nedeniyle hem kurbanlıklara eziyet edildiğini hem de bunların derilerine zarar verildiğini belirten Palandöken, İslam dinine göre eziyet etmeden, en temiz yoldan ve doğru usullerle kurbanlığı kesmenin makbul olduğunu hatırlattı.

Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de kurban kesim işlemlerinde kullanılacak bıçaklara çok dikkat edilmeli. Kalitesiz, kör ve ucuz bıçaklarla, yanlış kesim teknikleriyle kurbanlıklar heba edilmemeli. Kurbanlıklar işin ehli, güvenilir ve bilinir kasaplara emanet edilmeli. Yabancı menşeli ve ne olduğu bilinmeyen bıçaklar kesinlikle tercih edilmemeli."

Palandöken, kurban derileri konusunda da deri sanayisinin her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvanın ham derisine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

TESK Başkanı Palandöken, şunları kaydetti:

"Havaların sıcaklığı göz önünde bulundurularak kurban derileri zamanında tuzlanmalı. Ülke genelindeki 100 bini aşkın kasap esnafımız gerekli tüm hijyen önlemlerini alarak kurban kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem olası kazalardan korunmalı hem de pandemi döneminde çeşitli kazalara meydan vererek hastanelerimizi gereksiz yere işgal etmemeli."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken'den 'kurban derisi' vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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