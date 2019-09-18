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TESK Başkanı Palandöken: "Diyarbakır belediyesinden örnek davranış"

43 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı kurulmasına imza attı.

TESK Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı kurulmasına imza attı. Büyükşehir Belediyesinde kurulacak Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı ile Diyarbakır'da esnaf ve sanatkarımızın sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşacak olması sevindirici bir gelişme" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığının tüm il belediyelerine örnek olması gerektiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını daha hızlı çözüm bulmak amacıyla Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine Atanan İl Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na talebi üzerine ülkemizde ilk kez bir belediyede Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı kuruluyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinde böyle bir karar alınması öncelikle Diyarbakırlı esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun. Ayrıca bu alınan kararın tüm illerimizdeki belediyelere örnek olmalıdır. Böyle olumlu bir karara imza atan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Mahallemizin rengi, ekonomimizin temeli esnafımızın sorunlarına dört koldan yetişmek ve bu sorunları çözmek adına böyle girişimleri her zaman destekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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