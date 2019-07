TESK Başkanı Palandöken, "Düğün sezonunda sahte altına dikkat"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Düğünlerin vazgeçilmezi olan altının fiyatı yükselince dolandırıcılar piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Bu tür haberlere üzülen ve mesleğini layıkıyla yapan kuyumcu esnafımız, sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin mümkün olmadığı her fırsatta dile getirmektedir" dedi.Bu yıl düğün sezonunda altın fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini ve dolandırıcıların yine iş başına geçtiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düğünlerin vazgeçilmezi olan altının fiyatı yükselince dolandırıcılar piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Bu tür haberlere üzülen ve mesleğini layıkıyla yapan kuyumcu esnafımız, sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin mümkün olmadığı her fırsatta dile getirmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken çok titiz davranmalı. Hediyelik altın alanların ve altına yatırım yaparak birikim yapanların hayal kırıklığına uğramaması için bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafı tercih edilmeli" ifadelerini kullandı."Çeyrek altın fiyatı geçen yıl Temmuz ayına göre yüzde 36.5 arttı"Altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Her yıl düğün sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle gram altına ve çeyrek altın olan talep artıyor. Ancak altın fiyatları geçen yılın Temmuz ayına göre büyük oranda artış gösterdi. Geçen yıl Temmuz başında 301 TL'den satılan çeyrek altın şimdi 411 TL'den satılıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen çeyrek altının fiyatı geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 36,5 oranında arttı. Hal böyle olunca vatandaşlarımız düğüne eli boş gitmemek için gram altına yöneldi. Gram altın fiyatı ise geçen yılın Temmuz ayında 184 TL'den satılırken bir yılda yüzde 36,9 artarak 252 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarının cep yakmasını fırsat bilen sahtekarlar her yıl olduğu gibi yine iş başında. Özellikle düğünlerde gelin ve damadın takı kesesinden sahte altın çıktığı haberleri basında sıkça yer alıyor. Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahteciliğe ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" diye konuştu."İlk beş ayda çeyrek altın üretimi yüzde 1.3 azaldı"Çeyrek altın üretiminin geçen yıla göre yüzde 1.3 azalmasına rağmen düğünler nedeniyle altına olan talebin arttığına dikkati çeken Palandöken, "2019'un ilk 5 aylık döneminde 2 milyon 537 bin 600 çeyreklik ziynet altın üretildi. Bir önceki yılın ilk 5 aylık döneminde ise 2 milyon 572 bin 370 çeyrek ziynet altın üretilmişti. Yani çeyrek ziynet altın üretimi bir yılda yüzde 1.3 azaldı. Yine de yaz aylarında düğün sezonu nedeniyle altına olan talep artıyor. Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı, gelenek ve görenekleri nedeniyle dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Artık ülkemizde kimse sahte altın yüzünden mağdur olmamalı. Altın almanın da satmanın da titizlikle yapılması gereken bir alışveriş olduğunu unutmamalıyız" şeklinde konuştu. - ANKARA