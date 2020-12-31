TESK Başkanı Palandöken: "Ekonomide 2021'nin ikinci yarısında çok yüksek büyüme tahmin ediyoruz" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Ekonomide 2021'nin ikinci yarısında çok yüksek büyüme tahmin ediyoruz"

31.12.2020 11:05
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin hızlı işlemesiyle ekonominin canlanmasını beklediğini belirterek, "Bu olumlu beklentinin gerçekleşmesi halinde ekonomide 2021'nin ikinci...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2021'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin hızlı işlemesiyle ekonominin canlanmasını beklediğini belirterek, "Bu olumlu beklentinin gerçekleşmesi halinde ekonomide 2021'nin ikinci yarısında çok yüksek büyüme tahmin ediyoruz." dedi.

Palandöken, AA muhabirine, 2020 yılında Kovid-19 salgınının ekonomilerde yol açtığı sorunların neredeyse salgının önüne geçtiğini söyledi.

Birçok iş kolundaki esnafın bu kısıtlamalar nedeniyle tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ifade eden Palandöken, bir kısmının belki de bir daha açmamak üzere kepenklerini indirdiğini dile getirdi.

Palandöken, ertelenen vergilerin, kredilerin, ödenemeyen kira, elektrik, su, doğal gaz gibi borçların, küçük işletmelerin toplam sermayesinden daha fazla bir noktaya geldiğine işaret ederek, "Bu da işletmelerin yeniden açılmasını imkansızlaştıran bir etki yapıyor ve kapanan bu işletmelerin yeniden ekonomik hayata kazandırılması çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla işletmeler açılmamak üzere kapanmadan önce gerekli müdahaleler yapılabilirse 2021 için beklentilerimiz de buna göre şekillenecektir." diye konuştu.

Salgınla mücadele döneminde devletlerin büyük borç yükünün altına girdiğini anımsatan Palandöken, bu durumun dünya ekonomisinde de büyük sorunlara neden olabileceğini kaydetti.

Palandöken, sağlanan desteklerin bütçe açıklarına yol açtığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, belki de kamu maliyesinin en zor döneminde bu göreve geldi ancak bu zor günlerin geçeceğine hepimizin inancı tam." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşılama ekonomik canlanmayı olumlu etkiler"

Kamuya borçların yapılandırılmasında en az 6 ay ödemesiz bir dönemin olması gerektiğini ifade eden Palandöken, yapılandırma süresinin 60 aya yayılmasına yönelik bir düzenlemenin önem taşıdığını dile getirdi.

Palandöken, "İşyeri kapanan esnaf, kendisi ve yanında çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayı bekliyor. Bunun yanında, mücbir sebep ilan edilerek kamuya olan borçların ve diğer yükümlülüklerin ertelenmesini bekliyoruz." dedi.

Palandöken, aşılama sürecinin hızlı olmasının ekonomik canlanmaya büyük etkide bulunacağını, bilim insanlarının mayıs-haziran aylarına kadar toplumun en az yüzde 60'ının aşılanabileceğini ve temmuzdan itibaren de maskesiz hayata yeniden dönebileceğini açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu olumlu beklentinin gerçekleşmesi halinde ekonomide 2021'nin ikinci yarısında çok yüksek büyüme tahmin ediyoruz. Bu noktada da en büyük görev Merkez Bankamızın yeni Başkanı Sayın Naci Ağbal'a düşüyor. Ekonominin hızlı ve yüksek büyüdüğü dönemlerde enflasyonun da artması kaçınılmaz. Bu dönemde sıkı para politikası uygulanır ve maliye politikasıyla uyum içinde çalışılırsa fiyat istikrarını sağlayabiliriz. Enflasyonun düşmesi, faizlerin de düşmesi ve halkın alım gücünün yeniden artmaya başlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla esnafımızın yeniden toparlanmaya başlaması halkın alım gücünün artmasına bağlı."

Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Ekonomide 2021'nin ikinci yarısında çok yüksek büyüme tahmin ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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