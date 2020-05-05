TESK Başkanı Palandöken, "Esnaf ekonominin en ön saflarında yerini almalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken, 'Esnaf ekonominin en ön saflarında yerini almalı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken, "Esnaf ekonominin en ön saflarında yerini almalı"

16 dakika önce

Covid-19 salgını tedbirlerini yavaş yavaş esneten ülkelerin arasına Türkiye'nin de girmesi üzerine açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüsle mücadelemiz sona erdiğinde ekonomik anlamda artık yeni bir dönemin içerisine gireceğiz.

TESK Başkanı Palandöken,

Covid-19 salgını tedbirlerini yavaş yavaş esneten ülkelerin arasına Türkiye'nin de girmesi üzerine açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüsle mücadelemiz sona erdiğinde ekonomik anlamda artık yeni bir dönemin içerisine gireceğiz. Yeni dönemde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm iş yerlerinin kendini güncellemesi ve bu 'yeni normale' ayak uydurması gerek" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşma üzerine Türkiye'de de yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinde esnekliğe gidileceği anlaşıldı. Önümüzdeki dönemde yaşanacak normalleşme faaliyetlerine esnafın hızlı bir şekilde ayak uydurması gerektiğini açıklayan Palandöken, mahalle esnafının da özverili çalışmalarına dikkat çekti.


Tüm dünyada yeni bir ticari anlayışın doğacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüsle mücadelemiz sona erdiğinde ekonomik anlamda artık yeni bir dönemin içerisine gireceğiz. Yeni dönemde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm iş yerlerinin kendini güncellemesi ve bu 'yeni normale' ayak uydurması gerek. Esnaf ve sanatkarlarımız da yeni ticari anlayışa adapte olarak ekonominin en ön saflarında yerini almalı. Yeni normalin daha iyi bir normal olması için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız" dedi.


"Esnafımız yeni dünya düzenine ayak uydurmalı"


Covid-19 sonrasında hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağına işaret eden TESK Palandöken, "Korona virüsle mücadele döneminde mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin belirli kurallara uymak kaydıyla yakın zaman içerisinde kısmi zamanlı açılması için Cumhurbaşkanımıza talebimizi ilettik. Kısa süre içerisinde talebimizin değerlendirilerek harekete geçileceğini umuyoruz. Ancak esnaf ve sanatkarlar camiası olarak yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gayet iyi biliyoruz. Nasıl ki geçmişte yaşanılan krizlerden ders çıkararak bugünlere geldiysek bu kapsamda korona virüsün verdiği mesajları da iyi okumalıyız. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm iş yerleri dijitalde ve e-ticarette dünyayı takip ederek kendini güncellemeli. Yeni dünya düzenine ayak uydurmak için gerekli teknik alt yapı sağlanmalı" diye konuştu.


"Mahalle esnafının önemini herkes kavradı"


Öte yandan karantina döneminde mahalle esnafının öneminin daha iyi kavrandığını ifade eden Palandöken, "Korona virüsle mücadele ederken evde kaldığımız dönemde hayati ihtiyaçların en kısa sürede ve pratik şekilde sağlanabilmesinde mahalle esnafının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bundan sonraki dönemde esnaf ve sanatkarlarımızın varlığını sürdürebilmesi için geliştirilmesi ve korunması şart. Normale dönüş sürecinin daha iyi bir yeni normal olabilmesi için esnafımız var gücüyle çalışmaya hazır. Özellikle kapanan iş yerleri tekrar açılmaya başladığı zaman bir anda geçmişteki gibi çalışmak mümkün olmayacak. Kademeli olarak eskiye dönülürken ikinci bir virüs dalgasının yaşanmaması için iş yerlerinde kişisel koruyucu donanım temin edilmeli. Gerekli risk değerlendirmeleri çok iyi yapılmalı ve bu konudaki Ar-Ge çalışmaları hızlandırılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Koronavirüs, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:22 Kaynak: İHA


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