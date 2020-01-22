TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stopajdan doğan vergi yükünün her geçen gün ağırlaştığını belirterek, "İş yeri kiralamalarında haksız vergi iadesinin önüne geçmek, tahsilat oranının artmasını sağlamak amacıyla stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da en azından stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli. Esnaf stopaj yükünden kurtarılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarlar için stopajdan doğan vergi yükünün giderek ağırlaştığını, bunun da vergi tahsilatının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Esnafın kira artışlarında enflasyon oranının dikkate alınması gerektiğini belirten Palandöken, "İş yeri kiralamalarında haksız vergi iadesinin önüne geçmek, tahsilat oranının artmasını sağlamak amacıyla stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da en azından stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli. Esnaf stopaj yükünden kurtarılmalı. Yerel yönetimlere, vakıflara ya da devlete ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafımızın kira artışlarında enflasyon oranı dikkate alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Esnafın defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli"

Zincir marketlere ve AVM'lere karşı ayakta kalma mücadelesi veren bakkal ve bayi esnafının, gelirinin büyük kısmını ekmek, sigara ve gazete satışından elde ettiğine dikkati çeken Palandöken, bu malların kar hadlerinin son derece düşük olmasına rağmen esnafın bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda kaldığını ifade etti.

Palandöken, Türkiye genelindeki bakkal ve bayilerin çok büyük çoğunluğunun sadece sigara satışından dolayı bilanço usulüne göre defter tuttuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sadece sigara satışından dolayı aylık 1000 lira kar eden bir bakkal, büyük bir sanayi işletmesiyle aynı defteri tutmak zorunda kalıyor. Bu durumda 18 lira tutarındaki bir paket sigaradan, devlete 15 lira 26 kuruş vergi verilirken, esnafa sadece 0,48 kuruş kalıyor. Esnafın cirosu yükselirken, para vergi olarak devlete gidiyor. Haksız rekabet ortamının önüne geçmek için esnafımızın defter tutma hadleri de yeniden belirlenmeli."