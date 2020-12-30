TESK Genel Başkanı Palandöken: "2021 yılı pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2021 yılı esnaf ve sanatkar yılı olmalı. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı bir yıl olmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yayımladığı yeni yıl mesajında 2020 yılında birçok olumsuz olay yaşandığını hatırlatarak, "Bu yıl birçok olumsuz olay yaşandı. Bu olumsuzluklardan en çok etkilenen esnaf ve sanatkar kesimimiz 2021 yılında yeniden ayağı kaldırılmalıdır. Bu yıl esnaf ve sanatkarın yılı olmalı. Esnafın yeniden ayağa kalkması için desteklerin arttığı ve taleplerinin tamamının karşılanabildiği bir yeni yılın olmasını, ülkemizin sağlık ve huzura kavuşmasını, esnafımızın bereketli ve bol kazançlı dönemlerine geri dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

2021 yılının esnaf ve sanatkar yılı olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Takvim yaprakları yeni bir yılı göstermeye başlarken, geride bıraktığımız 2020 yılını maalesef olumsuz anıyoruz. Depremler, sel felaketleri, yangınlar ve tabii pandemi süreci ile geçen bir yıl oldu. Dünya, ülkemiz ve esnafımız bu süreçlerin tamamından olumsuz etkilendi. Ama yine de yeni yıla yeni umutlarla bakmak, içimizi karartmamak lazım. Esnafımız da 2021 yılına umutsuz bakmamalı. 2021 yılı esnaf ve sanatkar yılı olmalı. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı bir yıl olmalı. Bu yılın ülkemize sağlık, esnafımıza bol kazanç ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm esnaf camiamız adına yeni yılın hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA