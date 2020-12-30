TESK Genel Başkanı Palandöken: "2021 yılı pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı... - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "2021 yılı pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı...

30.12.2020 10:25
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2021 yılı esnaf ve sanatkar yılı olmalı. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı bir yıl olmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2021 yılı esnaf ve sanatkar yılı olmalı. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı bir yıl olmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yayımladığı yeni yıl mesajında 2020 yılında birçok olumsuz olay yaşandığını hatırlatarak, "Bu yıl birçok olumsuz olay yaşandı. Bu olumsuzluklardan en çok etkilenen esnaf ve sanatkar kesimimiz 2021 yılında yeniden ayağı kaldırılmalıdır. Bu yıl esnaf ve sanatkarın yılı olmalı. Esnafın yeniden ayağa kalkması için desteklerin arttığı ve taleplerinin tamamının karşılanabildiği bir yeni yılın olmasını, ülkemizin sağlık ve huzura kavuşmasını, esnafımızın bereketli ve bol kazançlı dönemlerine geri dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

2021 yılının esnaf ve sanatkar yılı olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Takvim yaprakları yeni bir yılı göstermeye başlarken, geride bıraktığımız 2020 yılını maalesef olumsuz anıyoruz. Depremler, sel felaketleri, yangınlar ve tabii pandemi süreci ile geçen bir yıl oldu. Dünya, ülkemiz ve esnafımız bu süreçlerin tamamından olumsuz etkilendi. Ama yine de yeni yıla yeni umutlarla bakmak, içimizi karartmamak lazım. Esnafımız da 2021 yılına umutsuz bakmamalı. 2021 yılı esnaf ve sanatkar yılı olmalı. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı bir yıl olmalı. Bu yılın ülkemize sağlık, esnafımıza bol kazanç ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm esnaf camiamız adına yeni yılın hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

TESK Genel Başkanı Palandöken: 2021 yılı pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı...

Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: '2021 yılı pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı... - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:19
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı         
08:35
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:24:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Genel Başkanı Palandöken: "2021 yılı pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin tamamının silindiği, taleplerin karşılandığı ve desteklerin arttığı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei