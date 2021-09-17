TESK yeni ekonomi paketinden umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen "yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketi"nde esnafı ilgilendiren önemli düzenlemeler olduğunu belirterek, vergi muafiyeti, staj ücretleri ve 4. dönem geçici vergi beyannamesi konularında adımlar atılacağını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu pakette esnafa yönelik en önemli düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk aylarında açıkladığı "vergi muafiyeti" olduğunu ifade etti.

Basit usuldeki yaklaşık 900 bin esnafın, paket kapsamındaki düzenlemeyle gelir vergisi ödemeyeceğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu durumdaki esnaf için üst sınırın yıllık 240 bin lira olması bekleniyor. Bir başka ifadeyle yıllık cirosu 240 bin liranın altında kalan ve basit usulde vergiye tabi olan esnafımız 2022'den itibaren gelir vergisi ödemeyecek. 2021'in kazançları şubat ve mart aylarında beyan edildiği için bu kapsama giren esnafımız son kez 2021'in vergisini 2022'nin şubat veya mart aylarında beyan ederek ödeyecek. 2022'nin gelirlerinden vergi ödemeyecek."

Paket kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin staj ücretlerinin kamu tarafından karşılanacağını belirten Palandöken, ara eleman istihdamının yetersizliğinin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğuna dikkati çekti.

"Geçici vergi beyannamesi verilmeyecek"

Uzun yıllardır dile getirilen 4. dönem geçici vergi beyannamesinin verilmemesinin de paket dahilinde olduğunu ifade eden Palandöken, şu bilgileri paylaştı:

"Her 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamelerinden 4'üncüsü verildikten hemen sonra Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri veriliyor. 4'üncü dönem geçici vergisi beyannamesi hem mali müşavirler üzerinde bir yük oluştururken hem de esnafımız için gereksiz bir bürokratik işlem halini alıyordu. Şimdi bu kaldırılıyor ve diğer 3 beyannamenin sürelerinde değişiklik yapılıyor. Böylelikle hem esnafımızın bürokratik işlemleri hem de mali müşavirlerin iş yükü azalmış olacak. Paket üzerinde çalışmalar sürüyor. Son şeklini alana kadar başka düzenlemeler de bu pakette yer alabilir. Ekimde meclis açıldıktan sonra ilk gelen kanun tekliflerinden birinin bu paket olmasını bekliyoruz."