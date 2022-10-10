TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız, Perakende Yasası'nda Düzenleme ve Sicil Düzeltmesi Bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bir kereye mahsus sicil düzeltmesi, Perakende Yasası'nda düzenleme ve bir kereye mahsus ÖTV ve KDV'siz araç alımı beklentisi içinde olduğunu söyledi. Palandöken ayrıca, yanında çalışan 7 bin günde emekli olurken kendisi ancak 9 bin gün üzerinden emekli olabilen esnafın bunun da düzeltilmesini beklediğini belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların beklentilerine dair açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla esnafın umudunun arttığını belirten Palandöken'in açıklaması şöyle:

"BİR KEREYE MAHSUS SİCİL DÜZELTMESİNİN GEREKLİLİĞİ VAR: Sayın Maliye Bakanı'nın açıklamalarıyla ilgili esnafta da umut biraz daha heyecanla devam ediyor. Tabii esnafın beklentileri bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz ettiğimiz gibi başta bu Perakende Yasası'yla ilgili haksız düzenleme. Akabinde yine aynı şekilde yapılacak iyileştirme neticesindeki esnafın bugünkü mağduriyetinin giderilmesi. Kamu bankalarının destekleriyle ayakta duruyor. Ancak bir kereye mahsus bir sicil düzeltmesinin yapılması gerekliliği var. Daha evvel borçlarını ödeyen esnaf da sicilinden dolayı krediye ulaşmakta zorlanıyor ve bu yaklaşık 2 milyonluk esnaf camiasının sadece beklentisi değil, olması gereken. Çünkü daha evvel borçlarını yatırmışlardı. Ancak bilgisayardan silinmediği için her kredi alışta göz önüne gelebiliyor.

ESNAFA ÖTV VE KDV'DEN MUAF ARAÇ: Aynı şekilde yine ÖTV ve KDV'siz bir kereye mahsus araç alınması hem insanların daha konforlu seyahat etmelerini sağlayacak, hem de araçlar yenilenmiş olacak. Böylece hem yakıt bakımından tasarruf sağlayacak hem de esnafın kendi aracını yenilemesi için büyük bir fırsat olacak. Geçtiğimiz yıllarda bu yapıldı. Yine aynı şekilde esnafa ticari akaryakıtın verilmesiyle esnafın elektrik kullanımında, doğal gaz kullanımında vatandaşın daha hizmet ürettikleri alanlarda daha ucuza imkan sunmaları bakımından önemli.

SOSYAL GÜVENLİK YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK: Yine aynı şekilde esnafın beklentileri Sosyal Güvenlik Yasası'ndaki değişiklik. Çok önemli. Yanında çalışan 7 bin gün, kendisi 9 bin gün üzerinden emekli oluyor. Böylelikle de en yüksek primi ödeyen ama emekli aylığı da asgari ücretin altında olan bir emekli aylığına sahip. Bunların yapılmasıyla ilgili sayın Maliye Bakanı'nın esnafa vereceği müjdeler arasında tahmin ediyorum ki daha evvel söylediklerimiz ve bunların yapılması da yer alacaktır.

ESNAFIN, İŞYERİNİ KAPATMADAN EMEKLİ OLABİLMESİNİN ÖNÜ AÇILMALI: Çalışma Bakanımız da ziyaretinde aralık ayındaki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte bu düzeltmelerin yapılabileceğini söylemişti. Bizim de esnafın da iş yerini kapatmadan emekli olabilme imkanının önünün açılması ile ilgili beklentilerimiz var. Bunlar da bu süreç zarfında herhalde yerine getirilebilecek talepler. Esnafın sıkıntılarının giderilebilmesi için önündeki bu gri alanların artık kalkmasının gerekliliği var."