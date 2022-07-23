TESK Başkanı Palandöken: Esnafın Kira Stopajı Tamamen Kaldırılmalı - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: Esnafın Kira Stopajı Tamamen Kaldırılmalı

23.07.2022 15:50

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde yüzde 10'a indirilen ancak daha sonra yeniden yüzde 20'ye çıkarılan işyeri kira stopajının esnaf üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu belirterek, "Günümüz ekonomik koşullarında kira stopajı tamamen kaldırılarak esnafımız sırtındaki kamburdan kurtarılmalı. Öte yandan, konutlara getirilen yüzde 25 kira oranı esnafımızın iş yeri kiralarında da uygulanmalı” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde yüzde 10'a indirilen ancak daha sonra yeniden yüzde 20'ye çıkarılan işyeri kira stopajının esnaf üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu belirterek, "Günümüz ekonomik koşullarında kira stopajı tamamen kaldırılarak esnafımız sırtındaki kamburdan kurtarılmalı. Öte yandan, konutlara getirilen yüzde 25 kira oranı esnafımızın iş yeri kiralarında da uygulanmalı" dedi.

TESK Başkanı Bendevi palandöken, yaptığı açıklamada, elektrik, su, doğal gaz faturaları başta olmak üzere iş yeri kiraları ve işçi giderleri gibi maliyetleri sürekli artan esnaf ve sanatkarlar için daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğini söyledi. Palandöken, açıklamasında, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İŞ YERİ KİRALARI TAVAN YAPTI"

"İki yılı aşkın süredir pandemi ile boğuşan esnaf ve sanatkarlarımız tam rahat nefes alacak derken tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji maliyetlerinde büyük bir artış yaşandı. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış A'dan Z'ye tüm ürünlere zam olarak yansıyınca piyasada dengeler değişti. Esnafın elektrik, su, doğal gaz faturaları ve işçi maliyetleri artarken iş yeri kiraları da tavan yaptı. Konutlardaki kira bedelinde en fazla yüzde 25 oranında artış yapılabiliyorken aynı uygulama iş yerleri için de geçerli olmalı. Artan kira maliyetleri esnafımızın belini bükerken dükkanı kiralık olan esnaf ve sanatkarımız kar da etse zarar da etse işyeri kirasını ve kiradan doğan stopaj vergisini ödemek zorunda kalıyor. Bu yük esnafımıza ağır geliyor. Pandemi döneminde bir süreliğine geçici olarak yarı yarıya düşürülen stopaj yeniden gündeme alınarak sıfırlanmalı. Zaten normalde kira gelirlerinden doğan vergiyi, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekir. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı."

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TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafımızın sırtında kambur olan kira stopajı kaldırılmalı' TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafımızın sırtında kambur olan kira stopajı kaldırılmalı' TESK Genel Başkanı Palandöken Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti TESK Genel Başkanı Palandöken Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken: Esnafın Kira Stopajı Tamamen Kaldırılmalı - Son Dakika

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