TESK Başkanı Palandöken: "Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı"

7 saat önce

Etil alkol üretim ve ithalatının 5 yılda yüzde 166 arttığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evde alkollü içki yapımı ve kaçak alkol üretimi, devletin vergi kaybına, esnafın satışlarının düşmesine, vatandaşların kör olmasına, hatta hayatını kaybetmesine kadar birçok olumsuz...

TESK Başkanı Palandöken:

Etil alkol üretim ve ithalatının 5 yılda yüzde 166 arttığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evde alkollü içki yapımı ve kaçak alkol üretimi, devletin vergi kaybına, esnafın satışlarının düşmesine, vatandaşların kör olmasına, hatta hayatını kaybetmesine kadar birçok olumsuz duruma neden oluyor. İnternetten ve sosyal medyadan alkol yapımı ve etil alkol satışına müdahale edilmeli, denetimler sıklaştırılmalı. Etil alkolle ilgili yönetmelik güncellenerek yaptırımlar artırılmalı" dedi.


Son yıllarda etil alkol üretiminin ve ithalatının rekor seviyede arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evde alkollü içki yapımı, etil alkol üretim ve ithalatı, kaçak alkollü içki üretimi son dönemlerde bir hayli arttı. Öyle ki etil alkol üretim ve ithalatı son 5 yılda yüzde 166 artarken, ilk 8 ayda emniyet birimleri tarafından 267 bin 102 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Son 7 senede en çok tüketilen 5 alkollü içkinin her birinden alınan ÖTV yüzde 200 ile yüzde 300 arasında artış gösterdi. Dolayısıyla vergi ve fiyat artışları, etil alkole internet ve sosyal mecralar üzerinden hızla ve kolayca ulaşılabilmesi gibi nedenler, sahte alkollü içki ve evde alkollü içki yapımını artıran en önemli etkenler arasında" diye konuştu.


"İnternet ve sosyal mecralarda etil alkol satışı denetlenmeli"


İnternetten ve dışarıdan etil alkole çok kolay ulaşılabildiğini belirten Palandöken, "Sahte içki üretimi ve evde alkollü içki yapımının artması maalesef hem vatandaşın sağlığını, hatta canını ve devletin vergisini kaybetmesine neden olurken, esnafın da satışlarını düşürüyor. Bunun önüne geçmek için öncelikle sosyal mecralardan çok hızlı ve kolay ulaşılabilen etil alkolün satışları denetim altına alınmalı. Etil alkol ithalatına sınırlama getirilmeli. Evde alkol yapımını açık açık anlatan ve özendiren videolu anlatımlar kaldırılmalı. Bununla birlikte Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik güncellenmeli. 'Etil alkolün piyasaya arzı' maddesine 'üretim ruhsatına sahip tesisler' ibaresi ve cezalarla ilgili maddeye ise ağır yaptırımlar içeren cümleler eklenmeli. İnsanların sağlığını tehlikeye atan, devleti milyarlarca vergi kaybına uğratan bu sahte alkollü içki yapımının önüne geçmek için en önemli kriter denetimlerin sıklaştırılması ile yaptırımların ağırlaştırılmasıdır" dedi. - ANKARA

Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı
Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar

Son Dakika Haberleri
17:14 TELKODER-Dört kişilik aile 2019'da haberleşmeye yaklaşık 3,225 lira harcadı - Son Dakika Ekonomi
17:10 Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yılda tamamlanması planlanıyor - Son Dakika Ekonomi
17:06 Kamyoncular gişeleri kapattı - Son Dakika Ekonomi
17:04 Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:48 İspanya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 7 yıl sonra ilk kez düştü - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 17:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Başkanı Palandöken: "Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]