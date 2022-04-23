Palandöken: Zincirler Piyasa Fiyatlarıyla Hamur Gibi Oynuyor - Son Dakika
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Palandöken: Zincirler Piyasa Fiyatlarıyla Hamur Gibi Oynuyor

23.04.2022 11:04

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetin Perakende Yasası'nı çıkarmakta çok geç kaldığını belirterek, "İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetin Perakende Yasası'nı çıkarmakta çok geç kaldığını belirterek, "İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, fahiş fiyat artışlarında, iğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün olmayan zincir marketlerin büyük rolü olduğunu savundu. Bugüne kadar Perakende Yasası'nın çıkarılarak zincir marketlere kural getirilmesi, sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar çalışma koşullarının yasayla belirlenmesi gerektiği görüşünü dile getiren Palandöken, Çalışma Bakanlığı'nı da acil çalışmaya davet ederek, bir an önce Perakende Yasası'nın hazırlanarak TBMM'ye getirilmesini istedi. Palandöken, "Perakende Yasası çıkmış ve kurallar işletilmiş olsa bu fiyat hareketliliği durur" dedi.

"ÜLKEDE AŞIRI YEREL VE ULUSAL ZİNCİR MARKET VAR"

Ülke genelinde çok aşırı yerel ve ulusal zincir market olduğunun altını çizen TESK Başkanı Palandöken, şunları söyledi:

"Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi 'mini' konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar."

"ZİNCİRLER, EVE BİR TANE LİMON ALMANIZ GEREKİRKEN BİR FİLE ALMANIZA NEDEN OLUYOR"

Perakende Yasası'nın çıkarılmasında geç kalındığını ve artık daha fazla vakit kaybedilmeden zincir marketlere düzenleme yapılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yıllardır esnaf Perakende Yasası'nda zincir marketlere bir düzenleme getirilmesi için bekliyor. Bu konuda artık geç kalınıyor. Piyasadaki aktör sayısı çoğalırsa bu fiyatlar böyle olmaz. Vatandaşın fiyatların ucuzlaması ile rahatlaması için hükümet tarafından alınan tedbirler bu zincirlerde işe yaramıyor. Perakende Yasası'ndaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat haraketliliği durur. Tüm ürünlerde fiyat birliği için şehrin dokusunu bozmadan oradaki esnafı da tedirgin etmeden bir düzenleme yapılmalı. Zincirler eve bir tane limon almanız gerekirken bir file almanıza neden olup israfa da yol açıyor. En önemlisi bazı ürünlerin yanında indirimli diye tuzak ürünler koyarak satış yapıyorlar. Perakende Yasası bir an önce çıkarılarak bu olumsuz gidişata dur denilmeli. Esnaf olmazsa ticaret olmaz, rekabet olmaz. Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir. Artan enflasyonun düşmesinin tek yolu kuralsızlığın düzeltilmesi ile olur."

Palandöken: Zincirler Piyasa Fiyatlarıyla Hamur Gibi Oynuyor
Palandöken: Zincirler Piyasa Fiyatlarıyla Hamur Gibi Oynuyor
Palandöken: Zincirler Piyasa Fiyatlarıyla Hamur Gibi Oynuyor
Palandöken: Zincirler Piyasa Fiyatlarıyla Hamur Gibi Oynuyor
Palandöken: Zincirler Piyasa Fiyatlarıyla Hamur Gibi Oynuyor

YORUMLAR
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TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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