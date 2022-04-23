TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı

23.04.2022 17:06

TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalıTÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır.

TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, ülke genelinde çok fazla yerel ve zincir market olduğunu belirtti. Palandöken, zincir marketlere ilişkin, Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi 'mini' konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar dedi.

'ESNAFIN TEK UMUDU PERAKENDE YASASI'

Palandöken, perakende yasasının çıkarılmasında geç kalındığını ve zincir marketlere düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, Yıllardır esnaf Perakende Yasası'nda zincir marketlere bir düzenleme getirilmesi için bekliyor. Bu konuda artık geç kalınıyor. Piyasadaki aktör sayısı çoğalırsa bu fiyatlar böyle olmaz. Vatandaşın fiyatların ucuzlaması ile rahatlaması için hükumet tarafından alınan tedbirler bu zincirlerde işe yaramıyor. Perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur. Tüm ürünlerde fiyat birliği için şehrin dokusunu bozmadan oradaki esnafı da tedirgin etmeden bir düzenleme yapılmalı. Zincirler eve bir tane limon almanız gerekirken bir file almanıza neden olup, israfa da yol açıyorlar. En önemlisi bazı ürünlerin yanında 'indirimli' diye tuzak ürünler koyarak satış yapıyorlar. Perakende yasası bir an önce çıkarılarak bu olumsuz gidişata dur denilmeli. Esnaf olmazsa ticaret olmaz, rekabet olmaz. Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir. Artan enflasyonun düşmesinin tek yolu kuralsızlığın düzeltilmesi ile olur diye konuştu.

'PİYASA FİYATLARIYLA HAMUR GİBİ OYNUYORLAR'

Palandöken, zincir marketlerin hem esnafın kazancını hem piyasa fiyatlarını etkilediğini belirterek, İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Zincir marketler bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmasını zaman kaybetmeden bitirerek TBMM'den kısa sürede çıkarılması sağlanmalı. Çünkü perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur dedi.

yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur dedi. (DHA)

TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı
TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı
TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı
TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı

YORUMLAR
500
TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar TESK Başkanı Palandöken: ''Bir ulusun özgürlüğünün dayanağı ulusal egemenliğe bağlıdır' TESK Başkanı Palandöken: ''Bir ulusun özgürlüğünün dayanağı ulusal egemenliğe bağlıdır'

Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:55 Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:21:54. #1.13#
SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken Fiyatlara istikrar gelmesi için perakende yasası çıkarılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement