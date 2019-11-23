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TESK Başkanı Palandöken: "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir"

6 saat önce

Geleceğimizi inşa eden ve bizlerin ikinci ailesi konumunda olan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir" dedi.

TESK Başkanı Palandöken:

Geleceğimizi inşa eden ve bizlerin ikinci ailesi konumunda olan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir" dedi.


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Anne babamızdan sonra bizleri hayata en çok hazırlayan, adeta ikinci ailemiz konumunda olan öğretmenlerimizdir. Öğrettikleri ile sevgi ve şefkati ile geleceğe ışık tutan, geleceğin doktorları, esnafı, öğretmenleri, mühendislerini yetiştiren yine onlardır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de öğretmenlerin bir ülke için en denli önemli olduğunu, cumhuriyetin ilanında vekil maaşları belirlenirken, 'öğretmen maaşlarını geçmesin' diyerek belirtmiştir. Çünkü öğretmenler doğrudan geleceğimizi inşa ederler. Esnafımız da usta konumunda olarak çıraklarını adeta bir öğretmen gibi yetiştirir, eğitir, bilgi verir ve hayata hazırlar. En çok değer ve saygı gösterilmesi gereken mesleklerin başında gelen mesleği icra eden 1 milyona yakın öğretmenimizin ve tüm emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." - ANKARA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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