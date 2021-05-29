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TESK Başkanı Palandöken: "Gençlere sıfır faizli evlilik kredisi verilmeli" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Gençlere sıfır faizli evlilik kredisi verilmeli"

29.05.2021 09:34
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlere sıfır faizli evlilik kredisi verilmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlere sıfır faizli evlilik kredisi verilmesi gerektiğini açıkladı.

TESK Başkanı Palandöken, pandemi nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeyi erteleyen çiftlerin önünün açılması için sıfır faizli evlilik kredisi verilmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıldan itibaren evlenme oranının düştüğünü hatırlatan Palandöken, "Korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için evliliği erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. 2020 yılında çiftlerin evlenme oranı bir önceki yıla göre azaldı. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli. Ayrıca çiftlerin ve düğün sektöründe çalışan vatandaşların mağdur olmaması için düğünlerin başlama takvimi vakit kaybedilmeden açıklanmalı" diye konuştu.

Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamaların tüm sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini söyleyen Palandöken, "Evlenmek niyetiyle sözlenen, nişanlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle ekonomik kayıplar yaşandığı için düğün hayallerini başka bahara erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Bu çiftlerimizin evlilik hayalleri ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır. Yılda ortalama 600 bin çiftin evlendiği ve piyasa için hayati önem taşıyan düğün sektörü için takvim bir an önce açıklanmalı. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla yaz sezonunda düğünler için esneklik getirilmeli. Özellikle açık hava ve kır düğünleri kurallar çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren açılmalı" ifadelerini kullandı.

Firmaların da evlenecek çiftler için cazip kampanyalar düzenleyerek elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamalar mobilyacıdan beyaz eşyacıya, halıcıdan perdeciye, boyacıdan inşaatçıya, çiçekçiden pastacıya, kuaförden fotoğrafçıya kadar 415 meslek koluna birden etki ediyor. Özellikle yaz sezonunda düğünler esnafa ve ekonomiye adeta nefes oluyor. Hem esnafı ve piyasayı canlandırmak hem de gençlerin yuva kurmasını sağlamak için evlilik kredilerine ek olarak firmalar da genç çiftler için zam yapmaktan kaçınarak cazip kampanyalar düzenlemeli. Yeni evlenecek çiftlere özel indirimler, promosyonlar, artı taksit imkanları sunarak firmalar da elini taşın altına koymalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken: Gençlere sıfır faizli evlilik kredisi verilmeli

Türkiye, Evlilik, Esnaf, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Gençlere sıfır faizli evlilik kredisi verilmeli' - Son Dakika Ekonomi


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