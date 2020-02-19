TESK Başkanı Palandöken: "Gıda denetimlerinin artması sevindirici" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Gıda denetimlerinin artması sevindirici' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Gıda denetimlerinin artması sevindirici"

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelindeki tüm gıda ürünlerine yönelik denetimlerinin artması sevindirici.

TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelindeki tüm gıda ürünlerine yönelik denetimlerinin artması sevindirici. Ancak taklit ve tağşiş gıda ürünleri satan firmalar ile ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi tek başına yeterli bir uygulama değil. Bu firmalara uygulanan mevcut yaptırımlar caydırıcı olmadığı takdirde sağlıksız üretim kötü niyetli firmalar tarafından isimler değiştirilerek farklı yollarla sürdürülebiliyor. Bunun önüne geçmek yaptırımı daha ağır olan cezalar uygulanmalı" dedi.


Taklit ve tağşiş ürünlere yönelik yetkililerin yaptığı denetimlere ek olarak vatandaşlara da görev düştüğünü dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıdada taklit ve tağşiş ürünlere yönelik Bakanlık tarafından yapılan denetimlere ek olarak vatandaşlarımız da kendi denetimlerini yaparak piyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı şüpheyle yaklaşmalı. 3-5 kuruş ucuz diye sağlığımızdan olmamak için özellikle internet üzerinden satılan ucuz ve ne olduğu belli olmayan markaların ürünlerinden uzak durulmalı. Halkımız alışveriş yapacağı mağaza ve e-ticaret sitelerini çok iyi seçmeli. Tüketiciler şüphe duydukları gıda ürünlerini Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla yetkililere ihbar ve şikayet etmekten çekinmemeli. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken bildikleri ve güvendikleri esnafı tercih etmeli. Çünkü kendi yemediği ürünü başkasına yedirmeyen esnafımızdan rahatlıkla alışveriş yapılabilir" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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