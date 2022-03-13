TESK Başkanı Palandöken: "Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Başkanı Palandöken: "Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar"

13.03.2022 22:59
TESK Başkanı Palandöken: "Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinin tarladan ya da fabrikadan çıkması fark etmeksizin esnafın tezgahına gelene kadar en az 3 kat pahalandığını belirterek, "Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinin tarladan ya da fabrikadan çıkması fark etmeksizin esnafın tezgahına gelene kadar en az 3 kat pahalandığını belirterek, "Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma maliyetini artırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde artan maliyetlerin esnafı olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Gıda ürünleri ister tarladan çıksın ister fabrikadan, esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanmış oluyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. İçinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası'nın da önemi unutulmadan özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı" dedi.

Tüketici Koruma Haftası'nda vatandaşın cebinin rahatlaması ve KDV indirimlerinin etkili olması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etkili olması için öncelikle bu ürünlerin maliyetleri düşürülmeli. Meyve, sebze, balık ya da peynir, yağ gibi diğer gıda ürünleri işlendikten, üretildikten veya tarladan çıktıktan sonra işçilik, ambalajlama, işletme giderleri, komisyoncular, nakliye, KDV derken esnafın tezgahına en az 3-5 kat artmış olarak geliyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta meydana gelen zamlar önce çiftçiyi, üreticiyi, sonra esnafı, esnaftan da halka olumsuz yansıyor. Gelişmiş ülkelerin en temel özelliklerinden biri tüketici haklarını korumaktır. İçerisinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası'nın önemi unutulmadan, tüketicinin ve onunla birlikte esnafın kazancını olumsuz etkileyen gıda fiyatlarının düşmesi için özellikle akaryakıt başta olmak üzere maliyetler düşürülmeli. Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma maliyetini artırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" değerlendirmesini yaptı.

(Mustafa Cenik/İHA)

YORUMLAR
500
TESK Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı TESK Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafın sigortalılık oranı artırılmalı' TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafın sigortalılık oranı artırılmalı'

Bendevi Palandöken, Akaryakıt, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken: 'Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar' - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
21:28 İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım
21:05 Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi
20:57 Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 23:12:46. #1.11#
SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken: "Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement