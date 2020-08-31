TESK Başkanı Palandöken: "Giresun'daki esnafımız yeniden ayağa kalkacak"
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaşanan sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak verilecek olması sevindirici" dedi.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaşanan sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak verilecek olması sevindirici" dedi.
Giresun'da meydana gelen sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek desteğin esnafı yeniden ayağa kaldıracağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Giresun Dereli'de 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak verilecek olması sevindirici. Alınan bu karar, selden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın yaralarının sarılması açısından çok önemli. Bu kararı alan Cumhurbaşkanımıza ve kararda emeği geçen yetkililere esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA
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