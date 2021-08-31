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TESK Başkanı Palandöken: "Günlerce ticari işletme gibi satış yapan panayırların denetimleri artırılmalı" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Günlerce ticari işletme gibi satış yapan panayırların denetimleri artırılmalı"

31.08.2021 10:00
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın pandeminin ekonomik koşullarını silemeye çalışmasına karşın panayırların esnafa darbe vurduğunu belirterek, "Günlerce ve ticari işletme gibi satış yapan panayırların denetimleri artırılmalı"...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın pandeminin ekonomik koşullarını silemeye çalışmasına karşın panayırların esnafa darbe vurduğunu belirterek, "Günlerce ve ticari işletme gibi satış yapan panayırların denetimleri artırılmalı" ifadesini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, panayırların esnafa yaşattığı zorlukları ele alan yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken açıklamasında, Ticari bir işletme gibi satış yapan ve vergisiz şekilde günlerce süren panayırlar olduğunu aktararak, "Her türlü ürünü on binlerce mağazasında satan zincir marketler yeteri kadar esnafın ekmeğini bölerken, şimdi yeni yeni pandeminin ekonomik koşullarından kurtulmaya çalışan esnafımıza bir de her yerde açılan panayırlar darbe vuruyor. Günlerce ve ticari işletme gibi satış yapan panayırların denetimleri artırılmalı" dedi.

Palandöken, yardımlaşma ve dayanışma ile açılan sergilerde satış yapan panayırlarında, Osmanlı'dan kalma bir parçası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hatta esnafımız da bu panayırlar alışveriş yaparak destek olur. Fakat artık günümüzde, pandemi tedbirlerinin genişletilmesi ve normal hayata dönmemizle birlikte birçok ilimizde bu panayırlar adeta bir ticari işletme gibi satış yapıyorlar. Birçok ilde her yerde farklı ürünler üzerine açılan panayırlar mevcut. Esnaf gibi iş yapan ve 3 günden fazla süre ile açık kalan panayırlar, ticari işletme gibi olduğunda hayır amacından sapıyor. 3 günden fazla açık kalan panayırlar vergiye tabi olmalı. Pandeminin olumsuz ekonomik etkilerini henüz atlatamamış olan esnafımız bu panayırlar denetimlerinin artırılmasını istiyor. Esnafımız zincir marketler gibi birçok nedenden dolayı haksız rekabet ile başa çıkmaya çalışırken, pandeminin ekonomik izlerini de yeni yeni üstünden atmaya çalışırken bir de bu panayırlar esnafımızın ekmeğini bölüyor." - ANKARA

TESK Başkanı Palandöken: Günlerce ticari işletme gibi satış yapan panayırların denetimleri artırılmalı

Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Günlerce ticari işletme gibi satış yapan panayırların denetimleri artırılmalı' - Son Dakika Ekonomi


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