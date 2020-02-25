TESK Başkanı Palandöken:

Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesinin ekonomiye yatırım olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Genç işsizliğin azalması, sektörlerde ara eleman ihtiyacının giderilmesi için mesleki eğitim kaçınılmaz bir yol. Gençleri mesleki eğitime yönlendirmekle beraber, mesleki teknik liselerdeki staj sürelerinin emekliliğe sayılması için adım atılmalı" dedi.



Her ilde bir meslek lisesi olmasının gençler ve ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gençlerin hem kendileri için hem de sektörlerin en çok ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacının karşılanması için kilit nokta mesleki eğitimdir. Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi ekonomimize yapılan bir yatırım olmakla beraber istihdamı artırırken genç işsizliğin de azalmasını sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde 81 meslek lisesi kapsamında 61 ile daha lise inşa edeceği projesi bu noktada çok önemli bir adım. Fakat öncelikle bu liselere yönelimin artırılması gerekiyor" diye konuştu.



"Meslek lisesi mezunlarına iş garantisi verilmeli"



Mesleki ve teknik lise mezunlarına iş garantisinin verilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "TÜİK verilerine göre Kasım 2018 ile Kasım 2019'a kadar geçen 1 yıllık süreçte, mesleki veya teknik lise mezunlarının iş gücüne katılım oranı yüzde 66'dan 65'e, istihdam oranı yüzde 57'den 55'e düşerken, işsizlik oranı ise yüzde 2 arttı. Bu nedenle her ilde bir meslek lisesi olmasını destekliyoruz. Fakat bu tek başına yeterli değil. Mesleki eğitime teşvik edici adımlar da atılmalı. Mesleki ve teknik lise mezunlarındaki işsizliğin azalması için devletin de işverene desteği ile birlikte eğitim döneminde iş garantisi verilmeli. Bununla birlikte mesleki eğitime yönlendirmenin artması için teşvik edici bir adım da, eğitim döneminde yapılan staj dönemi emekliliğe sayılmalı. Bu yeni düzenleme ile mesleki eğitime olan talep artacağı gibi istenen verim de alınacaktır. Yapılacak bu düzenleme ile çırakların staj dönemindeki emekleri ve ödenen sigortalar boşa gitmemiş olacak. Çünkü iİş yerleri yeni bir eleman işe aldıklarında öncelikle tecrübe istiyor. Tecrübeyi zaten çıraklık döneminde kazanmış olanların bu noktada bir farkı olmalı, emeklerinin karşılığını almalılar" diye belirtti. - ANKARA