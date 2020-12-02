TESK Başkanı Palandöken: "Her tedbirde en çok esnaf olumsuz etkileniyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Her tedbirde en çok esnaf olumsuz etkileniyor" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alınan tedbirlerden sonra kapalı olan ve sıkıntıya düşen tüm esnaf için nakit desteği başta olmak üzere kayda değer destekler beklendiğini vurguladı. Salgın nedeniyle en çok zarar görenin esnaflar olduğunu söyleyen Palandöken, "Pandemiden de, alınan tedbirlerden de en çok esnafımız etkilendi. 415 meslek kolundaki A'dan Z'ye tüm esnafımız gerek tamamen, gerek yarı kapasitede kapanarak Mart ayından bu yana bir türlü belini doğrultamadı. Öncelikle esnafın kendisine ve yanında çalışanlar için asgari ücret düzeyinde nakit desteği, daha sonra kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gibi desteklerin verilmesi artık şart hale geldi" dedi.

"SSK, Bağ-Kur, vergi, elektrik, su, doğalgaza muafiyet gelmeli"

İş yerleri kapanan ve çalışma saatleri sınırlandırılan esnafın vergi, prim, kredi,vkira ödemeleri ile elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten Palandöken, "Mart ayından bu yana pandemiden ve belirli aralıklarla alınan tedbirler ile kapanan ya da çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafımız çok zor günler geçiriyor. Tam işlerini yoluna koyacakken yeni tedbirler yine belini büküyor. Tüm tedbirlere harfi harfine uyan ve riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Bu desteklerin başında faizsiz krediden çok, esnafımız ve yanında çalışanları için nakit desteği verilmeli. kapalı oldukları dönemde elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olmalılar ve pandemi sonrası da bu faturalardan vergiler kaldırılmalı. Öte yandan vergi, prim, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmeli. Yeni yapılandırma tekrar görüşülerek, en az 6 ay ödemesiz 60 ay vade olarak yeniden düzenlenmeli. Yüzde 70'i kiracı konumunda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalı" diye konuştu.

"Tamamen kapalı olan esnaf kesiminin de sesi duyulmalı"

Servisçi, kantinci, kahvehaneci esnafının en çok mağdur olan kesim olduğunu hatırlatan Palandöken "Okulların kapanması ve daha sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle kantinci ve servisçi esnafımız deyim yerindeyse siftah yapamadı. Aynı şekilde kahvehaneci esnafımız da oyunların yasak olması nedeniyle vatandaşların çay bile içmeye gelmemesinden önemli ölçüde olumsuz etkilendi. Yalnızca çay sattığında ise dükkanın günlük giderlerini dahi karşılayamadı. Dolayısıyla bu üç kesim esnafımız tüm esnafımız içerisinde doğrudan en çok etkilenen kesimler oldu. Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız araç muayene ücreti, plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. Kahvehaneci esnafımızla birlikte bu esnaf kesimlerimize ivedilikle nakdi destek sağlanmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA