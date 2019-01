TESK Başkanı Palandöken: "İdari Para Cezaları Gelir Düzeyine Göre Verilmeli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İdari para cezaları gelir düzeyine göre kesilmeli ve ödenebilir olmalıdır.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İdari para cezaları gelir düzeyine göre kesilmeli ve ödenebilir olmalıdır. Çünkü cezalar iş yerinin ya da işletmenin kapanmasına ya da faaliyetini durdurmasına neden olmamalıdır. Evine ekmek götürmekte zorlanan esnaf ölçüsüz, orantısız idari para cezalarıyla karşılaşmamalıdır" dedi.



İdari para cezalarının her iş yerinin ya da işletmenin büyüklüğüne göre ödenebilir düzeyde olması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ürünü imalatçısı, bakkal ve büfeci ve daha birçok ayrı meslekten esnaf ve sanatkarlarımız çeşitli nedenlerle idari para cezalarına çarptırılıyor. Bu cezalar çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor ve esnafı zor durumda bırakıyor. İdari para cezaları gelir düzeyine göre kesilmeli ve ödenebilir olmalıdır. Çünkü cezalar iş yerinin ya da işletmenin kapanmasına ya da faaliyetini durdurmasına neden olmamalıdır. Evine ekmek götürmekte zorlanan esnaf ölçüsüz, orantısız idari para cezalarıyla karşılaşmamalıdır" ifadelerini kullandı.



Esnafın karşılaştığı idari para cezalarının miktarının, gelirinin kat be kat üzerinde olduğunu hatırlatan Palandöken, "İdari para cezası verme yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşları idari para cezası uygulamalarında daha adil davranmalı. Küçük büyük ayrımı yapmadan her işletmeye aynı miktar ve oranda yapılan idari para cezaları esnafın faaliyetini durdurmasına ya da iş yerini kapatmasına yol açıyor. İdari para cezalarının miktarı son derece yüksek ve eylemle orantılı değil. İdari para cezalarının makul ve adil olması gerekir. Her işletmeye ve sektöre göre, hatta mümkün olabilirse o işletmenin geliri dikkate alınarak cezalar belirlenmelidir" diye konuştu. - ANKARA

