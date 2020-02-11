TESK Başkanı Palandöken: "İşlem ücretlerine sınır getirilmesi her kesimi rahatlatır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'İşlem ücretlerine sınır getirilmesi her kesimi rahatlatır' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "İşlem ücretlerine sınır getirilmesi her kesimi rahatlatır"

6 saat önce

Bankaların işlem ücretlerine getirilecen sınırlamanın hem esnafı hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 'BDDK 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin yeni düzenlemenin...

TESK Başkanı Palandöken:

Bankaların işlem ücretlerine getirilecen sınırlamanın hem esnafı hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 'BDDK 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin yeni düzenlemenin hem esnaflarımız için hem de vatandaşlar için olumlu bir gelişme" dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların aldığı masraflar konusunda kendilerine gelen şikayetler üzerine sürekli açıklama yapan taraf olduklarını ve bu konuda alınan kararı ve yeni uygulamayı desteklediklerini ifade ederek şöyle dedi, "Bu konuları sürekli olarak esnaf kesimimizden şikayet alıyorduk. Konuyu yazılı ve görsel basına her defasında taşıyan ve çözüm yolları arıyan taraf olduk. Yaşanan sıkıntkıları da sürekli olarak yetkililere akatararak çöjzüm önerileri sunduk. Önerilerimizin oluimlu sonuçlanması hem esnaf sanatkar adına hem de halkımız adına sevindiricidir. Uzun zamandan beri kredi faizlerinin ve bankaların aldığı hizmet karşılığı ücretler ile komisyonlar konusunda inanılmaz bir şikayet vardı. Altından kalkılamaz bir hal alan bu giderlere getirilen sınır şimdi her kesimi rahatlatacaktır" - ANKARA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
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