TESK Başkanı Palandöken:

Kredi muslukları açık olduğu halde esnaf ve sanatkarların kredilerden faydalanamadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız sudan sebepler yüzünden krediye ulaşamıyor. Yeni yılda esnaf ve sanatkarlarımızın krediye ulaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı" dedi.



2020 yılında esnafın krediye ulaşmasının önündeki engellerin net bir şekilde kaldırılması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi imkanı olan esnafımız güncel borcu olmamasına rağmen geçmişte zamanında ödeyemediği borçlarından dolayı kara listeye alındığı için krediye bir türlü ulaşamıyor. Devlet esnafa imkan veriyor ancak bankalar esnafın bu imkanı kullanmasının önüne geçiyor. Birçok banka, özellikle de özel bankalar, geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya da kredi kartı borcu ödemesini bir gün aksatanları bile kara listeye alıyor. En son 2017'de çıkarılan sicil affı bankalar tarafından uygulanmadığı gibi, bugün hiçbir yere bir kuruş dahi borcu olmayan esnafa geçmiş yıllardaki ödemelerini aksattı diye kredi alamıyor. Esnafın krediye ulaşması sudan sebeplerle engellenmemeli. Yeni yılda kredi meselesi net bir şekilde çözüme kavuşmalı" diye konuştu.



"Yeni yılda zorunlu ve etkin bir sicil affı bekliyoruz"



Yeni yılda tüm bankaların uymakta zorunlu olduğu etkin bir sicil affı beklediklerini söyleyen Palandöken, "Geçmiş yıllarda 3 farklı zamanda çıkarılan sicil affı esnafın derdine derman olamadı. Çünkü zorunlu olmayan sicil affını birçok banka tanımadığı için esnafımız krediye ulaşamadı. Esnafımızın geleceği bankaların iki dudağının arasına bırakılmamalı. Yeni yılda yeni bir yasa çıkarılarak sicil affına tüm bankaların uyma zorunluluğu net bir şekilde yer almalı. Aksi takdirde, kredi muslukları açık olduğu halde esnafımız kredilerden faydalanamıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA