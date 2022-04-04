Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi

04.04.2022 17:41
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ağırladı. Palandöken, "Halkın içindesiniz, esnafın yanındasınız, sokaktasınız. Bu performansınızın herkes tarafından takdir edildiğine inanıyorum" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte Başkan Muhittin Böcek'e ziyarette bulundu.

CHP İl Başkanı Nuri Cengiz'in yer aldığı ziyarette TESK Başkanı Palandöken, "Antalya'ya yaptığınız hizmetler bizim için çok önemli. Halkın içindesiniz, esnafın yanındasınız, sokaktasınız. Zaten esnaf bir ailenin çocuğusunuz. En büyük avantajınız bu. Halkın çektiği sıkıntıyı görebiliyor, duyabiliyorsunuz ve biliyorsunuz. Meselenin çözümü noktasında pratik, süratli neticelendiriyorsunuz. Ben sizin bu performansınızın herkes tarafından takdir edildiğine inanıyorum ki böyle bir şehrin belediye başkanısınız. İnşallah bu başarılarınız artarak devam eder" diye konuştu.

"HİZMETİNİZ BÜYÜK"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Doğup büyüdüğüm bu topraklara, vatandaşlarıma hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her zamankinden daha dinç ve dinamik olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin esnafın sesi, babası, hamisi olarak hizmetiniz çok büyük. Duayen başkanım, büyük başkanımsınız. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

"BAŞKAN BÖCEK HEP YANIMIZDA OLDU"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, "Başkanımız Muhittin Böcek bizim içimizden birisi. Konyaaltı Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hep bizim yanımızda oldu. Başkanımıza esnafımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ulaşımla ilgili otobüs, servis ve taksi esnafına verdiği sözünü anında yerine getirdi. Sözlerinizi tuttuğunuz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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