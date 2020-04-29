TESK Başkanı Palandöken: "Öncelikle açabilecek iş yerlerini bildirdik" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Öncelikle açabilecek iş yerlerini bildirdik' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Öncelikle açabilecek iş yerlerini bildirdik"

6 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerine...

TESK Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerine açılmasını istedik" diye konuştu.


İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarlara ait meslek ve iş yerlerinin belirlenerek cumhurbaşkanlığına yazılı olarak bildirildiğini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerine açılmasını istedik" dedi.


"Dükkanını açamayan esnafın da desteğe ihtiyacı var"


Palandöken TESK'in esnaf ve sanatkarlara ilişkin talep yazısı şu şekilde:


"Covid-19 (yeni tip korona virüs) salgınının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarımız doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş, ayrıca birçok meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın da iş yerleri geçici olarak kapatılmıştır. Dolayısıyla, yaşadıkları mağduriyet de göz önünde bulundurularak, virüsün engellenebilmesi bakımından fiziksel mesafe uygulamasını diğer meslek guruplarına göre daha kolay sağlanabilecekleri düşünülen ve planlı/kontrollü bir şekilde müşteri kabulüne izin verilebileceği değerlendirilen esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yerleri aşağıda belirtilmiştir.


Buna göre birinci fazda; müşteri sayısı, masalar arası mesafe, hijyen koşullarına azami riayet, çalışanların koruyucu ekipman kullanması v.b. önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan ve sadece paket servis yapılmasına izin verilen lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane ve benzeri iş yerleri; zorunlu randevu sistemi, gerekirse müşterilerin tek tek alınması, maske, eldiven, bone ve gözlük takarak çalışmak gibi önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri; müşteri sayısı, masalar arası mesafe şartı, hijyen koşulların riayet 16 Mart 2020 tarihinde Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerinin kapatılması kararı çerçevesinde iş yerleri kapatılan kahvehane, kıraathane iş yerleri.


Öte yandan 21 Mart 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kapsamında bulunan ve bu yasak nedeniyle iş yerlerini açamayan esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yerleri. Ayrıca, pazar/satış yerlerinde satışı yapılan ürünler ile ilgili kısıtlama ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunun da gözden geçirilmesi. Esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılması milletimiz açısından da çok önemli moral-motivasyon kaynağı olacaktır. Bu devletimiz tarafından yürütülen Covid-19 mücadelesinden başarıyla çıkıldığını da gösterecektir. Yapılacak değerlendirme neticesinde; açılmasına imkan bulunamayacak esnaf ve sanatkarlarımıza ise iş yeri kira olanlara kira yardımı, nakit desteği vb. uygulamaların sorunun çözümü ve esnaf ve sanatkar işletmelerimizin ayakta kalabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir." - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Kuaför, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:55 Kaynak: İHA


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