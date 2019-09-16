Son Dakika Haberleri: TESK Başkanı Palandöken: "Özel bankalar devlet bankalarını örnek almalı"
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TESK Başkanı Palandöken: "Özel bankalar devlet bankalarını örnek almalı"

1 saat önce

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Özel bankalarda devlet bankalarını örnek alarak faiz indiriminde acele etmeliler" dedi.

TESK Başkanı Palandöken:

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Özel bankalarda devlet bankalarını örnek alarak faiz indiriminde acele etmeliler" dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, T.C. Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası'ndan sonra Halkbank'ın da kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin sevindirici olduğunu belirtti.


"Piyasalara hareket gelir"


Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın peşinden Halkbank'ın da kredi faizlerini düşürmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, "Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına indirmesi piyasalarda canlanmaya sebep olacaktır. Kamu bankalarının yaptığı indirimlere ek olarak özel bankalarımızda acele edip indirime giderseler piyasalar daha erken rahatlayacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Merkez Bankası, Palandöken, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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