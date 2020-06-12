TESK Başkanı Palandöken,

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde çocuk işçiliği ile mücadelenin hız kesmemesi gerektiğini ifade etti.



12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu önemli gün vesilesiyle çocuk işçiliği konusuna dikkat çekerek üyelerimizi, işçisi, işvereni, kamu, özel sektörü ve tüm halkımızı bu önemli insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, bilinçlenmeye ve çocuklarımızın üstün yararı için gereken ciddi önlemleri almaya davet ediyoruz. Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında bugüne kadar UNICEF ile önemli çalışmalara imza attık. 10 ilimizde pek çok eğitimler, işyeri ziyaretleri ve farkındalık artırma faaliyetleri yürüttük. Bu yıl da



çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.



"2019'da çalışan çocukların yüzde 34'ü eğitime devam etmedi"



İstatistiklere göre 2019 yılında çalışan çocukların yüzde 34'ünün eğitime devam etmediğini belirten Palandöken, "TÜİK tarafından bu yıl çocuklara ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk 2019' ve 'Çocuk İşgücü Anketi 2019' olmak üzere iki rapor yayınlandı. Bu raporlar bize gösterdi ki yapılan çalışmalar henüz başlangıç, olumlu sonuçlara ulaşılmakla birlikte ve yeterli değil. Çünkü İşgücü Anketi verilerine göre 2019 yılında çalışan çocukların ne yazık ki yüzde 34,3'ü eğitime devam etmedi. Pandemi sürecinde okuldan uzaklaşan, bir kısmı da uzaktan eğitim imkanı bulunmayan çocuklarımızın iş gücüne katılımının artması da öngörülebilecek ve önlenmesi gereken bir risktir. Çünkü çocuklarımızın yeri okullardır" ifadelerini kullandı.



"Mesleki eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır"



TESK'in çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yaptığı işbirliği çalışmalarının pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ettiğini anlatan Palandöken, "Çocukların ilkokul seviyesindeki net okullaşma oranı 2018-2019 öğretim yılında yüzde 91,9 olurken buna karşılık ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı 7.7 puan düşerek, 2018-2019 öğretim yılında yüzde 84,2 oldu. Çocuklarımızın ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda kaldıkları, bu nedenle okul hayatından uzaklaştıklarını ne yazık ki biz de çalışmalarımız sırasında gördük. Bu noktada mesleki eğitimin önemi daha da artıyor. Çocuklar mesleki eğitim yoluyla bir yandan ustalarının yanında pratik eğitim alarak diğer yandan yaşıtlarıyla birlikte okulda mesleğin teorik boyutunu öğrenebiliyor. Böylece çocuklara gelecekleri için yatırım yapma imkanı sunuluyor" dedi. - ANKARA