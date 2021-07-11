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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Perakende yasası bir an önce güncellenmeli" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Perakende yasası bir an önce güncellenmeli"

11.07.2021 10:33

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için perakende yasası acil olarak güncellenmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için perakende yasası acil olarak güncellenmeli" dedi.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasının esnafı sevindirdiğini ancak esnafın en büyük sevincinin perakende yasasının güncellenerek iş yeri açılışlarına kural getirilmesi olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin can damarı konumundaki esnafımız kısıtlamaların kaldırılması ile oldukça sevindi. Pandemi sebebiyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarları sevindirmek ve yaşanan zor günleri geride bırakmak için TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalıdır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, KOBİ'lerin üretimini engelliyor" dedi.

"Ekonominin ve esnafın canlanması perakende yasasına bağlı"

Perakende yasasının bir an önce güncellenerek esnafın korunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Esnafımız rekabet unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın canlanması ekonominin canlanması demek. Dolayısıyla esnafın azalması ya da bitmesi ekonominin de sermayenin de tehlikeye girmesi demektir. Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Hem bayramın yaklaşması, hem de saat kısıtlaması, sokağa çıkma yasakları gibi pandemi tedbirleri gereği uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkmasıyla esnafımız kazancını normale döndürmek için çalışmaya devam ediyor. Fakat aynı sokağa açılan aynı sektördeki esnafın birbirine zarar vermesi gibi, on binlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkanda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olması gibi kuralsızlıklara artık yeni dönemde son verilmeli" şeklinde konuştu.

"Tekelci fiyatlar esnafa da, vatandaşa da zarar veriyor"

Enflasyon rakamlarında tekelci fiyatların doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, "Enflasyonun düşmemesinin sebebi tekelci fiyat uygulamasına karşı KOBİ'lerin, esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için perakende yasası acil olarak güncellenmeli" dedi. - ANKARA

TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli

Bendevi Palandöken, Pandemi, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Perakende yasası bir an önce güncellenmeli' - Son Dakika Ekonomi


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