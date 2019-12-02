Son Dakika Haberleri: TESK Başkanı Palandöken: "Perakende yasası güncellenmekte geç kalıyor"
Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken: 'Perakende yasası güncellenmekte geç kalıyor' - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Perakende yasası güncellenmekte geç kalıyor"

6 saat önce

Perakende Yasası'nın güncellenmesi geciktikçe esnafın AVM ve zincir marketlere karşı kan kaybettiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün tüm mahalle, sokak ve caddeleri dolduran zincir market ve AVM'lerin kuralsız açılışlarına Perakende Yasası güncellenerek artık...

TESK Başkanı Palandöken:

Perakende Yasası'nın güncellenmesi geciktikçe esnafın AVM ve zincir marketlere karşı kan kaybettiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün tüm mahalle, sokak ve caddeleri dolduran zincir market ve AVM'lerin kuralsız açılışlarına Perakende Yasası güncellenerek artık dur denilmeli. Esnafımız bu kuralsızlıklara karşı her geçen gün kan kaybediyor" dedi.


Her sokak ve caddeyi dolduran zincir marketlerin ve AVM'lerin şehrin yapısına ve esnafa zarar verdiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "A'dan Z'ye, elektronikten kırtasiyeye, gıdadan konfeksiyona her şeyi satan zincir marketler her sokağa peş peşe açılarak esnafı bitirme noktasına getirdi. Bir isme ait 10 binin üzerinde şubesi olan bu zincir marketler ülke genelinde 40 bin civarı sayıya ulaştı. Aynı şekilde şehirlerin göbeklerine açılan ve ne içerisinde ne de çevresinde esnafın barınamayacağı AVM'lerin sayısı da 400'ü aştı. AVM ve zincir marketler ihtiyaca göre, konuma göre ya da belirli sayıya göre hiçbir şekilde açılmıyor. Tamamen kuralsız, birbirlerine rakip olma adına yan yana ve karşılıklı açılıyor" diye konuştu.


"Kuralsız açılışlar her geçen gün esnafın aleyhine işliyor"


Perakende Yasası'nın güncellenmesinde kaybedilen her günün esnafın zararına olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Zincir marketlerin açılışlarına kota getirilmeli. Bölgelere ve sokaklara, yani ihtiyaca göre sınırlama olmalı ki her istedikleri köşeye tekrar şube açamamalılar. AVM'ler de aynı şekilde Avrupa'daki gibi tatil oldukları bir gün olmalı ve çalışma saatleri daraltılmalı. Aksi takdirde esnafımız her geçen gün AVM ve zincir marketlere karşı kan kaybetmeye devam edecek. Perakende Yasası'nın güncellenmediği ve esnafı koruyacak maddeler eklenmediği her geçen süre esnafımızın aleyhine işliyor. Artık daha fazla geç kalınmadan Perakende Yasası yeniden düzenlenerek ekonomimizin temel yapı taşı olan 2 milyon esnafımız korunmalı" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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